Een bijzondere schoolfotograaf, op zoek naar de emoties achter de lach

Martijn van de Griendt legde een jaar de emotie en breekbaarheid van basisschoolkinderen vast. Voor een maandelijkse rubriek van het onderwijsvakblad Didactief volgde hij de kinderen van de Alan Turingschool in Amsterdam. Hij was vastberaden geen standaard schoolfotograaf te worden die alleen maar ­lachende kindertjes en pasfoto’s schoot.

Lees verder na de advertentie

Het zijn niet-al­le­daag­se beelden uit het dagelijks leven van de school Eva Naaijkens, directeur Alan Turingschool

Op het schoolplein. © Martijn van de Griendt

Op sommige foto’s staan kinderen met straf, of met een treurige blik voor zich uit te staren, maar dat is precies waar Van de Griendt naar op zoek was in zijn werk. “Ik zoek vaak naar de kwetsbaarheid, naar de emoties achter de lach”, legt hij uit. “Ik wil niet dat het nep is.” Volgens Eva Naaijkens, directeur van de Alan Turingschool, wist Van de Griendt de kinderen altijd treffend vast te leggen. “Het zijn eigenlijk niet-alledaagse beelden uit het dagelijks leven van de school.’’

Gymles. © Martijn van de Griendt

Doorstart De Alan Turingschool in de Amsterdamse wijk Wittenburg had een jaar eerder een doorstart gemaakt toen Van de Griendt er in 2017 met zijn fotodocumentaire aan de slag ging. Samen met de basisschoolleerlingen maakte hij alle hoogtepunten van het schooljaar mee, zoals het sinterklaasfeest, het kerstdiner, de voorbereidingen voor de schoolmusical en het fietsexamen. Hoewel sommige kinderen niet zo erg van Van de Griendt onder de indruk waren, trokken anderen aan de mouw van hun moeder als ze hem tegenkwamen buiten school: “Hé, dat is die fotograaf. Kijk mam.” Leerkracht Ingrid Elijzer, met baby, krijgt een bewonderende blik. © Martijn van de Griendt Over de ervaringen op de school zijn zowel fotograaf als directeur erg enthousiast. “De ­foto’s en de ervaring waren episch”, zegt Eva Naaijkens als ze terugdenkt aan het afgelopen jaar. Voor Van de Griendt was het alsof hij zelf weer naar school ging. “Ik ben niet een fotograaf die van een afstand meekijkt. Ik ging echt meedoen. Bijvoorbeeld met gym ging ik een wedstrijdje touwtje klimmen doen tegen de gymleraar. De kinderen vonden het hilarisch, en ik voelde me weer kind.” © Martijn van de Griendt Binnen de nieuwe visie en het nieuwe beleid van de school, was het initiatief van Didactief en Van de Griendt een uitdaging die de schoolleiding wel wilde aangaan. Aan de ouders werd toestemming gevraagd en Van de Griendt bleef uit de buurt van de kinderen die niet mochten worden gefotografeerd. “Er werd niet echt moeilijk over gedaan”, vertelt hij. Het kerstdiner. © Martijn van de Griendt Over het eindresultaat waren de ouders over het algemeen enthousiast. “Al waren er niet veel foto’s van lachende kindertjes die ouders gewend zijn te krijgen van een schoolfotograaf”, zegt Van de Griendt. “En wie wil er nou een chagrijnig kind aan de muur?” Leerkracht Ron van Beekhoven tijdens de gymles. © Martijn van de Griendt Wat de ervaringen het laatste halfjaar helemaal bijzonder maakte voor de fotograaf, was dat hij in mei te horen kreeg dat hij vader zal worden. “Ik ging op zo’n andere manier naar die kinderen kijken,”zegt hij. “Ik zag mezelf al helemaal als hulppapa de kleuters helpen met appelmoes maken.”

Lees ook:

Een fotograaf, zijn muze en haar misère Fotograaf Martijn van de Griendt legde het heftige leven vast van Maria, die hij op straat tegenkwam. Hij bleek meer op haar te lijken dan hij dacht.