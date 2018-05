Een beschonken chauffeur noemen we toch ook niet 'verward'?

De verdachte, die bekend stond als verward, zou bij zijn daad 'Allahu akbar' (God is groot) hebben geroepen. Dat kan op een terroristische aanslag duiden. 'Is een terrorist ook een verward persoon?', kopte Trouw drie dagen na het incident en veel andere media deden niet anders.

Al eerder, rond de jaarwisseling, kreeg ik vanuit de geestelijke gezondheidszorg de vraag welke definitie Trouw gebruikt als over een 'verwarde' man of vrouw wordt geschreven. Mijn antwoord was destijds dat de redactie onder die term als regel 'afwijkend gedrag' verstaat. De (medische) oorzaak van dat gedrag kan van alles zijn, maar is zelden bij verslaggevers bekend. Bij minder ernstige incidenten zal de oorzaak van verwarde gedragingen journalisten en lezers overigens koud laten. Lokale en regionale kranten zijn begrijpelijk vaker in de weer met incidenten rond verwarde personen dan landelijke bladen. Media schrijven politieberichten niet letterlijk over, maar het begrip 'verwarde man/vrouw' is door het veelvuldige gebruik ervan door de politie inmiddels gemeengoed in de media.

Zo veelvuldig komt de 'verwarde man' in de media nu aan bod dat 'echt' niet of nauwelijks meer is te onderscheiden van 'nep'.

Wat voegt het woord 'verward' in media toe? Een man die op een snelweg loopt is van nature al vreemd. De politie zou kunnen stellen: 'We weten niet waarom hij dat deed'. Als de politie daar niet voor kiest, kan een journalist dat in eigen bewoordingen doen. Terugkeren naar de periode voordat de term 'verward' aan inflatie onderhevig raakte, is alleen al vanwege privacyaspecten geen optie. Los hiervan zouden kwaliteitskranten dat ook niet willen. Het leed van iemand die vanwege torenhoge schulden in psychische nood verkeert en die in een dronken of boze bui een streek uithaalt, bevat vermoedelijk een menselijk drama, maar hierom nog niet een verhaal.

Hoe overbodig de term 'verward' kan zijn, bleek wat mij betreft ook uit koppen van willekeurige regionale kranten de afgelopen maanden: 'Verwarde man dreigt met schilmes' (de Gelderlander), 'Verwarde man gooit eieren tegen café' (Brabants Dagblad), 'Verwarde man met tas legt treinverkeer CS lam' (AD/RD) en 'Verwarde man loopt op snelweg' (AD/AC).