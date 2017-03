Een baan voor iedereen met een beperking

Hij schrijft al jaren brieven en e-mails: naar de koning, naar bewindspersonen, naar de media en naar het bedrijfsleven. Op de meeste sollicitatiebrieven hoort hij helemaal niets, maar met zijn mails naar publieke figuren en de pers boekt hij wel resultaten. Zo ontmoette hij eerder deze maand de minister-president.

Tegen Mark Rutte mocht Niels Aussems (25) uit Waalwijk vertellen over zijn initiatief: de Nationale Talentenbank. Daarop kunnen mensen met een arbeidsbeperking die werk zoeken een profiel aanmaken. "Natuurlijk vermelden zij hun opleiding en werkervaring, maar er is ook ruim plek voor hun sociale, emotionele, praktische en intellectuele vaardigheden. Iedereen heeft immers een talent. En zo krijgen werkgevers een compleet beeld."

Handicap

Aussems liep vast op school. Hij kreeg het stempel autistisch en ging naar het praktijkonderwijs. "Dat was voor mij wel goed. Daar leerde ik om zelfstandig te worden, om te koken en zo. En daar leerde ik sociale vaardigheden. Dat lukt niet op het mbo. Dat is een leerfabriek waar telkens de nadruk ligt op wat je niet kunt."

Maar met een praktijkschool op je cv is het wel lastig werk vinden. Aussems kreeg een uitkering voor jonggehandicapten, de Wajong, en zat jaren thuis. "Wat heeft jou gedreven om door te gaan", vroeg Rutte. Aussems: "Ik ging de frustratie van me afschrijven, dat kwam in dagbladen en toen werd ik uitgenodigd in de Tweede Kamer. Ik merkte dat ik werd gezien en gehoord. Omdat ik het lef heb om te mailen en te bellen dacht ik, daar moet ik meer mee doen."

Zo zocht hij online contact met Raymond Diemer, de eigenaar van het sollicitatieplatform At Monday. "Ik heb gewoon gevraagd of we iets samen kunnen gaan doen. Dat wilde hij. Raymond zegt altijd: 'Mijn handicap is dat ik geen handicap heb'." Ze werkten meer dan een half jaar samen aan de Nationale Talentenbank.