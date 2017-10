Een baan in Casablanca: 'Hier borrelt het'

Met snelle passen steekt Latifa Azzouzi (39) Rue Chaouia over in het hart van de Marokkaanse miljoenenstad Casablanca. Het is laat in de middag en warm. Het verkeer is een jungle. Auto's toeteren. Een rode taxi stopt voor een potentiële klant. Een groepje kinderen loopt van school naar huis. De witgeschilderde hoogbouw is grijs van het stof en de uitlaatgassen. Zweetpareltjes staan op Azzouzi's voorhoofd. Ze wil haar nieuwe klant niet laten wachten.

Lees verder na de advertentie

Azzouzi runt INO Jobs, één van de grootste recruitmentbureaus die Marokkaanse Nederlanders werven voor banen in Marokko. Voor de administratie of klantenservice van Uber, Orange, Dell, Accor en Groupon zoekt zij Nederlandstaligen die de Europese klant te woord staan vanuit Casablanca, Tanger, Rabat of Marrakesh. De in Nederland opgegroeide Riffeinse trok zelf naar Marokko om te werken op de internationale afdeling van Dell. Daar zag ze de behoefte aan goedgeschoold, meertalig personeel. Met een achtergrond in HR begon ze een recruitmentbureau. In viereneenhalf jaar tijd plaatste ze ruim driehonderd Marokkaanse Nederlanders bij vijftien internationale bedrijven.

Emigreren naar Marokko is volgens Azzouzi populair

Azzouzi opent de deur van een spiegelend kantoorgebouw. Sinds enkele weken zit hier het Nederlandse bedrijf Zoom Media. Nabil Aitoumghar (25), blauwe polo en spijkerbroek, staat te midden van bureaus en de geur van verf. Zijn team van vijftien man moet grotendeels nog arriveren. Zoom Media houdt bij wat er over hun klanten, waaronder veel Nederlandse ministeries, gezegd wordt in de media. In Den Haag ontwikkelt het bedrijf software dat stemmen, logo's en gezichten herkent. In Casablanca struinen redacteuren binnenkort de media af.

De keuze viel vooral op Casablanca omdat er veel hoogopgeleide Nederlandstaligen voorhanden zijn die dit werk vanuit Marokko willen doen, zegt Aitougmhar. Zoom Media heeft INO jobs ingehuurd om redacteuren met de hbo journalistiek of communicatie te scouten.

"Aan animo geen gebrek", zegt Azzouzi. Emigreren naar Marokko is volgens haar populair. Tien tot vijftien aanmeldingen krijgt ze dagelijks. Ze heeft één, soms twee recruiters in dienst die sollicitaties afnemen via Skype. Een groeiend aantal aanvragen komt van hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders die een goede baan zoeken en niet in een callcenter willen werken. Voor hen komen meer banen beschikbaar, zoals bij Zoom Media, zegt Azzouzi. Veel aanvragen komen ook van jonge gezinnen. Dat vindt ze opmerkelijk. "Jongeren verlaten Nederland vanuit emotie. Jonge gezinnen plannen voor lange termijn. Zij kiezen bewust om Nederland te verlaten."