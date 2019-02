Een appeltje voor de dorst? Welnee, de spaarder gaat voor het grote geld

Uit allerlei psychologisch onderzoek blijkt: de spaarder weegt de kick van het snelle gewin af tegen het voordeel van een mooiere uitgave op de lange termijn. De spaarder is een bedachtzaam type. Nee hoor, beweren Amerikaanse psychologen in het vakblad Nature Human Behaviour. Het is veel basaler. De spaarder concentreert zich meteen op datgene waar het om gaat: het financiële voordeel. Niks geen behoedzame weging van de opties of waardering van de argumenten voor of tegen. De spaarder gaat direct op zijn doel af: wat levert het meeste op?

De psychologen lieten tweehonderd studenten in een laboratorium kiezen tussen verschillende beloningen. Veel of weinig geld, nu of in de verre toekomst. Daarbij varieerden ze zowel de grootte van de bedragen als de wachttijd die de studenten moesten opbrengen. Zo konden ze meten hoe een mens tijd en geld tegen elkaar afweegt.

De proefpersonen hadden een apparaatje op hun hoofd dat hun oogbewegingen volgde en dat sprak duidelijke taal

De studenten hadden een apparaatje op hun hoofd dat hun oogbewegingen volgde. En dat sprak duidelijke taal. De spaarders namen niet alle beschikbare informatie tot zich om tot een oordeel te komen. Hun ogen schoten slechts heen en weer tussen de twee geldbedragen en filterden al het overige eruit als was het storende ruis.

Spaarders zijn dus helemaal niet zo geduldig, ze komen juist heel snel tot hun beslissing.

Dat inzicht is van belang voor de Amerikaanse economie, waar de spaarzin tot een historisch dieptepunt is gedaald. “Als we de Amerikaan tot sparen willen aanzetten” , schrijven de psychologen. “moeten we niet dat ‘later’ benadrukken, maar het grote geld.”

