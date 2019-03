Een agente, buschauffeur en metselaar vertellen waarom ze vandaag staken: ‘Straks is het te laat’

Jolanda van den Bos (52) Wijkagent

"Als agent doe ik écht mijn best om fit te blijven. Ik ga naar de sportschool en doe aan hardlopen. Maar als ik met mijn zware bepakking achter een woninginbreker van twintig aan ren, leg ik het toch af. Niet bij te houden."

Eigenlijk heeft Van den Bos een vrij rustige positie binnen de politie: die van wijkagent in een paar kleine dorpskernen in de buurt van Spijkenisse. Maar wegens een tekort aan mankracht moet ze regelmatig nachtdiensten draaien in het uitgaanscentrum, waar vaak een vechtpartij is. "Dan trek ik op mijn 52ste mijn wapenstok. Klappen uitdelen en die vooral ook ontwijken. Iedereen begrijpt: hoe ouder je wordt, hoe brozer."

Vandaar dat Van den Bos vandaag protesteert op het Haagse Malieveld: ze is de stijgende pensioenleeftijd zat. "Naast fysiek wordt het werk mentaal ook zwaarder naarmate je langer werkt. Je stopt alle schokkende gebeurtenissen die je meemaakt in je rugzakje, dat blijft zich opstapelen." Afgelopen donderdag was ze nog betrokken bij drie reanimaties. Laatst moest ze een jongen vertellen dat zijn moeder van de flat was gesprongen. Een andere keer is ze weer de eerste die binnenloopt bij een man die zichzelf heeft opgehangen.

Een ouderenbeleid is er niet binnen de politie, zegt ze. "Je bent afhankelijk van je leidinggevende. Die kan je op een rustiger positie zetten naarmate je ouder wordt, maar alleen als je geluk hebt. Er moet wel plek voor zijn.

Je moet je kostte wat het kost door. Altijd. Bij 35 graden en bij - 10 Sjoerd van der Zwaag, bouwvakker

"Mijn man is ook wijkagent, hij is nu 57. Wij hebben samen bedacht dat we eerder gaan stoppen. Nu zou ik door moeten tot 69, maar dat is niet te doen. Waarschijnlijk gaan we door tot ons 64ste. Dan stoppen mag - het gaat alleen erg ten koste van de hoogte van je pensioen. Het moet maar. We willen daar nog wel even van kunnen genieten namelijk.”