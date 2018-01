Economische Zaken claimt 12.500 nieuwe banen dankzij buitenlandse bedrijven

De aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie leverde volgens het ministerie vorig jaar een kleine 500 banen op. Onder de noemer Invest in Holland probeert Economische Zaken in samenwerking met provinciale en stedelijke initiatieven bedrijven te verleiden zich in Nederland te vestigen. Het ministerie is daarin vertegenwoordigd door het agentschap NFIA, dat zich richt op grote investeringen door buitenlandse bedrijven. NFIA was goed voor zo’n 8200 van de gemelde 12.500 banen.

Van de totale banengroei in Nederland was de bijdrage van de buitenlandse bedrijven een kleine zes procent. Op basis van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is op te maken dat er in een jaar tijd 223.000 banen zijn bijgekomen in Nederland. Die cijfers lopen echter van het vierde kwartaal van 2016 tot en met het derde kwartaal van 2017, omdat er nog geen schatting is gegeven voor het vierde kwartaal van 2017.

Uit eerdere rapportages door NFIA valt op te maken dat het agentschap zich vooral zorgen maakt om de fiscale aantrekkelijkheid en de arbeidsmarkt. Bij dat laatste kijken buitenlandse bedrijven met name naar de in hun ogen te grote ontslagbescherming van Nederlandse werknemers. Ook is er een gebrek aan technisch geschoold personeel.

Minister Wiebes van economische zaken benadrukt echter het belang van buitenlandse bedrijven voor de Nederlandse economie. “1,4 miljoen Nederlanders hebben direct of indirect een baan dankzij deze bedrijven.” Volgens Wiebes tonen de cijfers van NFIA aan dat het belangrijk is dat het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft. “Daar profiteren we allemaal van.”

Controverse

Het NFIA kwam vorig jaar in opspraak vanwege zijn rol in het naar Nederland halen van het Israëlische chemieconcern ICL. In e-mails – naar buiten gekomen via een beroep op de wet openbaarheid bestuur – lieten medewerkers doorschemeren dat er met de Belastingdienst wel te onderhandelen zou zijn over het effectieve belastingtarief dat ICL zou moeten betalen als het zich in Nederland zou vestigen.

Het NFIA staat in direct contact met het team bij de Belastingdienst dat zogeheten rulings – belastingafspraken – afgeeft aan bedrijven, en was ook aanwezig bij een bijeenkomst tussen de Belastingdienst en de belastingadviseur van ICL. Toenmalig staatssecretaris Wiebes van financiën – nu minister van economische zaken – deed dat destijds af als ‘gemakzuchtig taalgebruik’. In de praktijk zou het niet mogelijk zijn te onderhandelen met de Belastingdienst, aldus Wiebes, die de NFIA-medewerkers daarover op de vingers tikte.

Bij de casus ICL werd eveneens duidelijk dat het NFIA subsidie gaf aan bedrijven om belastingadviseurs in te huren. Op aandringen van de Tweede Kamer is daar, ondanks protest van de toenmalige minister Kamp, inmiddels mee gestopt, stelt een woordvoerder van het ministerie van economische zaken.

