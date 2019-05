Echte sojasaus, gerijpt als wijn

De substantie ziet eruit als een enorme hoeveelheid chili con carne van een paar weken geleden. Een bruine, levende drab die borrelt en blubt. Thomas Uljee (43) kijkt er verliefd naar. Iedere dag bezoekt hij deze ‘kraamkamer’ van zijn brouwerij op een Rotterdams industrieterrein, en roert hij in de houten whiskyvaten waardoor het zuigende en smakkende geluid nog luider wordt.

Bij deze ‘baby’s’ is het fermentatieproces pas een paar weken aan de gang. Het zal nog tweeënhalf jaar duren voordat Uljee en zijn drie kompanen de steeds dikker en donkerder geworden drab door doeken zullen persen tot sojasaus. En alle weken, alle maanden, is Uljee erbij om nauwgezet in de gaten te houden hoe de substantie reageert op temperatuur, op verstrijken van tijd. Hij roert en ruikt, voelt en kijkt - alsof hij z’n vaten letterlijk aan het handje houdt terwijl ze opgroeien.

Uljee en zijn drie compagnons kozen voor een ‘holistische aanpak’

Uljee wilde tijd niet meer als vijand, maar als vriend. Zijn geld verdiende hij met zijn bakkersbedrijf, maar hij werd gek van het ‘denken in businessmodellen’. Faster and cheaper - zo kon het leven niet bedoeld zijn. De uitweg diende zich aan toen hij in 2013 op Discovery Channel een Amerikaan zag die sojasaus rijpte op bourbonvaten. Dertig uur nadat Uljee dit op een achteloze zondagochtend op tv had gezien, stond hij in Kentucky bij deze Amerikaan voor de bedrijfsdeur. En werd binnengelaten. Vanaf dat moment volgde Uljee gevoel in plaats van ratio: “Als je te veel over dit soort beslissingen nadenkt, neem je ze niet.”

