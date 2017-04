Echt. Ik ga nog maar één ding tegelijk doen

Waarom is het toch zo moeilijk om één ding tegelijk te doen? Karin Sitalsing is het zat om steeds afgeleid te worden en eindeloos verstrooid te zijn. Weg die telefoon en volle e-mailbox. Aan de bak én focus!

Jaren geleden maakte ik een nogal onfortuinlijke smak. Met zwaar hoofdletsel lag ik een week in het ziekenhuis, zes weken absolute rust volgden. Ik deed braaf wat de dokter zei, want ik was als de dood voor chronische hoofdpijn.

Het kwam allemaal goed, maar eerlijk is eerlijk: die zes weken hadden ook iets heel fijns waar ik geregeld met een zekere weemoed aan terugdenk.

Tot aan het ongeluk was mijn hoofd een computer waarop standaard dertig tabbladen tegelijk open stonden. Nu was het kapot en kon het maar één ding tegelijk. En dus lag ik ineens in de tuin, urenlang te luisteren naar luid zoemende hommels. Die ene keer dat ik in een vlaag van zelfoverschatting naar de winkel slenterde, werd ik knettergek van het straatlawaai en wist ik niet hoe snel ik weer naar mijn tuintje moest vluchten, naar mijn hommels, naar mijn zon en mijn zen.

Jaren later is mijn hoofd toch weer die computer met al die tabbladen. Het leven gaat met me aan de haal, en het is zo leuk en verslavend, dus ik láát me ook gewillig meevoeren door grootse en meeslepende avonturen.

Ik snapte er niks van: één ding tegelijk doen is toch, zeg maar, onze natuurlijke staat, hoe bestaat het dan dat ik het niet (meer) kan? Of, erger: waarom zóek ik zo dwangmatig naar iets anders om erbij te doen, als een junk?

Zoals een computer vastloopt als er te veel open staat, doet mijn hoofd dat ook. De laatste tijd ben ik weer verstrooider dan ooit. Iemand stelt zich voor, een seconde later ben ik zijn naam alweer kwijt. Ik loop ‘gympies, gympies’ prevelend de trap op in de hoop dat ik even later ook echt beneden kom met mijn gympies aan. Ik sla mijn agenda open om iets op te schrijven, maar ben vergeten wát ook alweer. Ik zet koffie, loop even naar boven om de theedoek in de was te gooien en kom uren later weer beneden, omdat ik onderweg nog wat mails beantwoordde, direct maar even die leuke bikini online kocht, mijn moeder belde en onderweg naar beneden de trap veegde. Als ik de keuken in wandel, staat de koffie me ijskoud en verwijtend aan te kijken.

Niet dat het alleen door de opkomst van smartphone en tablet komt hoor, maar het helpt niet, nooit eerder waren er zo veel prikkels en zo veel media om tegelijkertijd mee bezig te zijn. We hebben het, zegt De Mul, afgeleerd om ons lang op één ding te focussen. Vooral impulsieve, sensatiebeluste mensen die zich snel vervelen zijn er gevoelig voor, zegt de hoogleraar. En juist die mensen, die het het vaakst doen, zijn er het slechtst in.

Omdat ik een junk bén, zegt Jos de Mul, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit. Hij onderzocht de relatie tussen multitasking en concentratiestoornissen. Niet zozeer de multitasktaak zélf is verslavend, maar de kick die je krijgt van een nieuwe prikkel. “Het gaat om de onderbreking”, zegt de hoogleraar, om dat we iets nieuws willen. “De snelle bevrediging.”

Is er nog hoop?

Kan het een verklaring zijn voor mijn verstrooidheid? Zeker, zegt De Mul. “Multitasken mag dan productief lijken - het tegendeel is waar. Wie constant schakelt tussen twee taken, moet er steeds weer opnieuw inkomen en dat kost tijd. Het is dus juist heel inefficiënt. Je kunt echt beter eerst het ene afronden voor je aan het andere begint. Multitasken is bovendien enorm stressverhogend, omdat het lang duurt voordat je ook maar één enkele taak af hebt. Dat kan op termijn leiden tot oververmoeidheid en burn-outs.”

Sommige dingen kunnen wél samen, maar dat gaat dan om taken die je uitvoert op verschillende aan­dachts­ni­veaus en met verschillende zintuigen

Multitasken kán dus gewoon niet. Nee, ook vrouwen niet. En toch doen we het, of althans: proberen we het. De technologische vooruitgang en informatie-overload maakt dat we sterker in onze schoenen moeten staan, zegt De Mul, aan alle kanten proberen steeds meer prikkels ons te verleiden. “Neem een e-reader waarop je boeken kunt lezen, maar ook je mail kunt checken. Het is heel moeilijk om dat níet te doen, als die optie er is.”

Dit betekent gelukkig niet dat de radio voortaan uit moet tijdens het autorijden. “Sommige dingen kunnen wél samen, maar dat gaat dan om taken die je uitvoert op verschillende aandachtsniveaus en met verschillende zintuigen. Muziek luisteren en afwassen kan, maar twee gesprekken tegelijk volgen niet.”

Is er nog wel hoop voor sensatiebeluste, snel verveelde impulsieve junkies zoals ik? Ja hoor, zegt de hoogleraar. Al zijn zulke karaktertrekken niet of amper te veranderen - hoe je met al die prikkels omgaat is deels te leren. En er zijn hulpmiddelen. “Zo’n kinderslot op sociale media wat jij hebt, bijvoorbeeld. Of ga eens de deur uit zonder telefoon. Maak een wandeling. Lees een boek.” Unplug, kortom. En, dooddoener: dwing jezelf ertoe, leren vergt discipline.