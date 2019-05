EasyJet: Taks liever per vliegtuig dan per passagier

Het liefst wil easyJet helemaal geen belasting op vliegen, maar als de overheid dat toch per se wil, is het beter om dat per vliegtuig doen, zegt William Vet, directeur Benelux van de Britse luchtvaartmaatschappij. Hij is allerminst gecharmeerd van de Nederlandse vliegtaks van 7 euro die er in 2021 komt. “Het is een gemiste kans. Je stimuleert op deze manier niet dat luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen goed vullen. Ook is het geen beloning voor vliegtuigen met een lagere uitstoot.”

Lees verder na de advertentie

De opbrengst per stoel staat de laatste tijd onder druk de grote concurrentie en het boeken komt dit jaar langzamer op gang

Verder vindt Vet het vreemd dat de overstappende passagiers de tickettaks niet hoeven te betalen. “Deze belasting raakt vooral de Nederlandse passagier.” Vet heeft nog wel de hoop dat de 200 miljoen euro die straks met de taks wordt opgehaald niet rechtstreeks de schatkist in stroomt. “Het zou beter zijn om het geld te gebruiken voor duurzame initiatieven in de luchtvaartsector.”

EasyJet presenteerde gisteren cijfers over het afgelopen winterseizoen, oftewel het half jaar eindigend op 31 maart 2019. Traditioneel is de winter niet het moment voor luchtvaartmaatschappijen om geld te verdienen. Dat doen zij namelijk in de zomer. Maar dit keer dook easyJet wel erg diep in het rood. Waar de luchtvaartmaatschappij in het winterseizoen van 2017 en 2018 een verlies voor belasting leed van 68 miljoen pond, was dat afgelopen winter 272 miljoen pond. “We hadden rond de kerst de pech van de overlast van drones op luchthaven Gatwick”, zegt Vet. “Toen hebben we drie dagen lang niet gevlogen.”

Prijzen onder druk Een beter voorspelbare tegenvaller was het feit dat Pasen, altijd goed voor veel passagiers, dit jaar in het zomerseizoen valt. Verder profiteerde easyJet er vorige winter nog van dat luchtvaartmaatschappij Monarch failliet ging en dat Ryanair een deel van het winterschema moest annuleren vanwege een tekort aan piloten. EasyJet hoeft de winstverwachtingen over het hele jaar niet bij te stellen, zegt Vet. Wel groeit easyJet op Schiphol met 3 procent slechts beperkt, aangezien de luchthaven het plafond van 500.000 starts en landingen heeft bereikt. “We realiseren vooral passagiersgroei door grotere vliegtuigen in te zetten.” Vet signaleert dat de opbrengst per stoel de laatste tijd onder druk staat. Dit komt volgens hem door de grote concurrentie. “Er is veel capaciteit in de markt, waardoor de prijzen onder druk staan.” Bovendien komt het boeken dit jaar langzamer op gang. “Dat zien wij niet alleen, daar heeft iedereen in Europa last van. Maar een echte verklaring hebben we er niet voor. Misschien dat de brexit meespeelt.” Op die eventuele brexit is easyJet trouwens tot in de puntjes voorbereid, zegt Vet. “Als er eind maart een harde brexit was geweest, waren al onze vluchten gewoon doorgegaan.”

Lees ook:

Belasting op vliegen scheelt uitstoot en schaadt de economie als geheel niet De economie zal niet lijden onder belastingen op vliegen, zo blijkt uit een uitgelekt rapport van de Europese Commissie.