Duizenden vrouwen én mannen lopen mee met de derde Women's March: ‘Thuisblijven helpt niet’

Ter hoogte van het Trump International hotel, tussen het Witte Huis en het Capitool, ontsnapt Baby Trump uit de handen van een demonstrant. Terwijl de ballon opstijgt langs de klokkentoren, gaat er een gejuich door de menigte die opeen geperst staat op Pennsylvania Avenue. “Bye! Bye, bye!”

Ze zijn zaterdagochtend met duizenden naar het centrum van Washington gekomen voor de derde Women’s March: vrouwen, maar ook heel wat mannen, die de verkiezing en het presidentschap van Donald Trump een affront vinden voor vrouwenrechten.

Dat zijn heel wat minder demonstranten dan in 2017, toen er honderdduizenden langs het Witte Huis marcheerden. Voor een deel komt dat doordat er nu, net als vorig jaar, overal in het land zustermarsen worden gehouden. En voor een ander deel doordat de organisatoren in opspraak raakten. Ze zouden antisemitische denkbeelden koesteren of tolereren.

In Washington vertrok even na de officiële Women’s March daarom elders in de stad nog een optocht. Maar aan het hoofd van de demonstratie langs het Trump hotel liepen de twee meest bekritiseerde leiders van de organisatie, Tamika Mallory en Carmen Perez, nadrukkelijk achter het spandoek van de groep ‘Jewish Women of Color’.”

Ik doe dit voor mijn dochter, voor de volgende generatie Monica Olsen

Pussy hat Daarachter liep een bonte menigte met een al even kleurrijke variatie aan leuzen en motivaties. Voor sommige borden moet je Latijn kennen: “Nolite te bastardes carborundum”, oftewel ‘Laat de schoften je niet klein krijgen’, een leus uit boek en tv-serie The Handmaid’s Tale, waarin vrouwenonderdrukking tot haar uiterste consequentie is doorgevoerd. Sommigen vinden dat ze letterlijk in de door Margaret Atwood geschapen wereld leven: “Deze aflevering van THT is waardeloos!”. © AP Voor een ander bord moet je weten wie er de laatste tijd zo populair is in progressieve kringen dat ze haar eigen afkorting heeft: “AOC heeft meer ballen dan JT” verwijst naar Alexandria Ocasio-Cortez, links en spraakmakend lid van de nieuwe lichting van in het Huis van Afgevaardigden verkozen Democraten. Een die, ook als reactie op de verkiezing van Trump, historisch veel vrouwen telt. Monica Olsen uit New York loopt mee zonder bord, maar met een ‘pussy hat’, de muts met poezenoren die al sinds de eerste grote demonstratie in 2017 het symbool is van het verzet tegen Trump, en die verwijst naar zijn opmerking dat hij als beroemdheid mooie vrouwen gewoon bij hun ‘pussy’ kan grijpen. “Ik loop mee voor gelijke beloning voor vrouwen. Dat doe ik voor mijn dochter, voor de volgende generatie.”

Boodschap Ook Jean Wirth uit Waldorf, Maryland heeft een specifiek doel waarvoor ze komt demonstreren. “Virginia, ratificeer ERA!” staat op haar bord. “Dit gaat over het Equal Rights Amendment, een amendement op de grondwet dat vrouwen gelijke rechten geeft. Het Amerikaanse Congres heeft het aangenomen, nu moeten ook minstens 38 staten het ratificeren, en Virginia kan een van die staten worden. De Senaat van Virginia heeft het al aangenomen, nu moet het Huis van Afgevaardigden dat nog doen, daar zouden ze geschiedenis mee schrijven.” Ze liep ook in de vorige vrouwendemonstraties mee. Of die iets uitgehaald hebben? “Het is goed voor onszelf, we trekken samen op, en ik denk dat het helpt dat mensen in heel het land, en heel de wereld, horen dat er verzet is.” En dat beperkt zich niet alleen tot massale demonstraties. “We doen ook mee met een protest voor het Witte Huis, met borden die het een bijkantoor van het Kremlin noemen. Dat gebeurt eens in de week sinds 16 juli vorig jaar, toen Trump in Helsinki was en het met Poetin eens leek te zijn, tegen onze inlichtingendiensten in.” Dat de demonstratie kleiner is, vindt Wirth jammer. Ze heeft de controverse rond de organisatoren gevolgd. “Maar ik denk dat het belangrijker is dat we onze boodschap uitdragen. Thuisblijven helpt niet.”

