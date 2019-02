Duizenden scholieren over het klimaatbeleid: We moeten dingen veranderen nu het nog kan

Aan creativiteit en gevoel voor drama ontbreekt het de scholieren in ieder geval niet. Met mondkapjes, beschilderde T-shirts en verdorde kerstbomen verzamelen ze zich ’s ochtends in de winterzon op het Malieveld. De straffe wind blaast hier en daar een spandoek weg en stuwt de uitgelaten stemming het gras over.

Uit de luidsprekers schallen de ongepolijste teksten van ‘Kind van de duivel’ van rapper Jebroer. Veel kinderen joelen mee, de kleinsten kijken verdwaasd om zich heen. Een groepje kinderen uit groep zeven van de Catharijnepoort in Utrecht heeft zich uitgedost als ware klimaatstrijders, met groen-blauwe strepen op hun wangen. Eigenlijk mochten ze niet gaan van school, maar de kinderen vinden het zo belangrijk, dat ze thuis spandoeken hebben geknutseld en met een paar eigenzinnige ouders in de trein zijn gestapt. Wat er precies moet veranderen? Dat weten ze niet zo goed. Maar de politiek moet méér doen, zegt Mats (9) stellig.

Na het openingspraatje vertrekken de scholieren in drommen richting het centrum voor de klimaatmars, een rondje Den Haag dat weer uitkomt bij het Malieveld. Aan creatieve (en schunnige) teksten op de spandoeken geen gebrek. ‘Ride dick not cars’, ‘Eat pussy not meat’, 'Stop met masturberen en denk aan de ijsberen’. De chaos neemt al snel toe als ze in bomen en lantaarnpalen beginnen te klimmen, en even later een vuilniswagen bestormen. Juichend hijsen ze hun spandoeken en zetten onder begeleiding van trommels een lied in: “Ik moet naar school van de staat, maar zij moeten zorgen voor een beter klimaat!”

De verwachte opkomst was zo’n 4000 scholieren, maar al snel wordt duidelijk dat het er veel en veel meer zijn. Zelfs ruim het dubbele, schat een dienstdoende agent in. Hij kijkt er tevreden bij. “Die jonkies hebben natuurlijk geen idee hoe je zoiets organiseert. Wij zijn er niet om ze in bedwang te houden, maar om ze een beetje te helpen.” De organisatie rept inmiddels over een opkomst van 15.000 scholieren.

Spandoek

Een paar leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur (NJN) zien het tafereel met grote ogen aan. De vereniging voor jonge natuurliefhebbers is vandaag met zo’n 25 kinderen uit alle hoeken van het land naar Den Haag gekomen om te protesteren. “We moeten dingen veranderen nu het nog kan. Anders is er straks geen leven meer op aarde”, zegt de donkerblonde Anne (12) uit Utrecht.

NJN-lid Florien (16) is uit Ede gekomen. ‘CO2 omlaag ermee’, staat er op haar spandoek. Ze is de enige van haar school die vandaag in Den Haag is. “Ik had nooit aansluiting bij mensen uit de klas”, zegt ze. “Die waren meer met make-up en zichzelf bezig, terwijl ik hou van bomen klimmen en buiten zijn. Bij de NJN hebben we allerlei kampen en werkgroepen. Ik vind het heel leuk.”

Ook de 18-jarige Robin van de TU Eindhoven is erbij, als een van de weinigen van zijn studie bouwkunde. Al negen jaar is hij actief lid van de NJN. “De gevolgen van de klimaatverandering merken we steeds meer. En dat wordt alleen maar erger.”