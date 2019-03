Duizenden scholen dicht tijdens onderwijsstaking

De opkomst bij de onderwijsstaking vrijdag wordt ‘gigantisch’, verwacht de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Uit het hoger onderwijs verwacht de bond zo’n vijfduizend studenten en docenten, gezien het aantal aanmeldingen voor de bussen naar Den Haag en de opkomst bij eerdere studentendemonstraties vorig jaar. “We hebben nu al acht bussen vol”, zegt voorzitter Carline van Breugel. “En veel universiteiten en hogescholen regelen zelf vervoer.”

Ook bij basisscholen is het animo groot, bleek gisteren uit een peiling onder 594 leraren van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De helft van de basisschoolleraren (51 procent) legt vrijdag het werk neer, 42 procent staakt niet en 7 procent moet nog beslissen. De meest genoemde redenen om te staken zijn ‘een stevige boodschap afgeven aan de politiek en de samenleving’, verlaging van de werkdruk en een beter salaris.

Bij basisschool De Windhoek in Almelo blijft de deur vrijdag dicht. “We willen goed onderwijs blijven geven”, zegt docent Nicole ter Harmsel. “Dat lukt niet zonder genoeg leraren voor de klas. We hebben al een paar keer klassen naar huis moeten sturen. En als je vrij wilt voor een cursus, dan is het afwachten of het kan.”

Wij horen van jongeren, bijvoorbeeld met een mi­gra­tie-ach­ter­grond of minder rijke ouders, dat ze niet meer gaan studeren uit angst voor de hoge kosten. Dat is superkwalijk Carline van Breugel, voorzitter LSVb

Oproep in de powerpoint Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb), initiatiefnemer van de staking, hebben al 1841 basisscholen gemeld dat ze dichtgaan. Bijna dertig middelbare scholen laten weten dat zij vrijdag de deuren sluiten. De VO-Raad, de organisatie van middelbare scholen, heeft nog geen signalen dat docenten ‘massaal wegblijven’, zegt een woordvoerder. “We denken dat de staking in het basisonderwijs meer leeft.” Ook onder universitair docenten is er veel bereidheid om te staken, zegt Van Breugel van de LSVb. Sommigen delen flyers uit bij hun universiteit, of voegen aan het eind van hun powerpointpresentaties een oproep toe om vrijdag naar het Malieveld te komen. “We merken dat de staking op universiteiten meer speelt dan op hogescholen”, zegt Van Breugel. “Misschien omdat wetenschappers aanlopen tegen de combinatie van onderwijs en onderzoek. De werkdruk op hogescholen is ook hoog. Maar daar zitten docenten iets minder in dat spanningsveld.”

4 miljard De AOb wil structureel 4 miljard euro extra voor het hele onderwijs in Nederland, onder meer voor verbetering van de salarissen en verlaging van de werkdruk. Voor de studenten is het vooral van belang dat de basisbeurs terugkomt, vindt de LSVb. “De druk op studenten is nu heel hoog”, zegt Van Breugel. “Het is normaal om met 21.000 euro schuld uit je studie te komen. Wij horen van jongeren, bijvoorbeeld met een migratie-achtergrond of minder rijke ouders, dat ze niet meer gaan studeren uit angst voor de hoge kosten. Dat is superkwalijk.” En de kinderen? Daar moeten de ouders vrijdag zelf opvang voor regelen, hoewel veel adressen voor buitenschoolse opvang vrijdag extra lang open zijn. Die dichte scholen leveren wel wat gepruttel op. “Sommige ouders vragen zich af of staken het juiste middel is”, zegt docent Ter Harmsel. “Hun kinderen missen dan nóg meer school. Maar wij willen liever dat kinderen op de korte termijn wat lestijd missen, dan dat de kwaliteit van het hele onderwijs op de lange termijn achteruitgaat.”