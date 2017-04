Duizenden migranten moeten nog dit jaar hun examen halen

Taaldocenten die met nieuwkomers in Nederland aan de slag gaan om ze Nederlands te leren waarschuwen: de inburgering werkt niet. Het inburgeringsexamen is te moeilijk, de vragen onlogisch. Inburgeren leidt niet tot betere integratie, zegt ook VluchtelingenWerk, de belangenorganisatie van vluchtelingen.

Vier vragen en antwoorden over de praktijk van het inburgeren.

1. Wie regelt de inburgering?

Tot 2013 zorgden gemeenten voor de taallessen en de verdere integratie van nieuwkomers, maar in dat jaar trad een nieuwe inburgeringswet in werking. Het eerste kabinet-Rutte, met gedoogpartner PVV, koos ervoor de nieuwkomers zelf verantwoordelijk te maken en zo ook op de gemeentebudgetten te bezuinigen. De inburgeraar moet sindsdien zelf aan de slag. Hij of zij kan bij Duo, het overheidsloket voor inburgeraars, een studielening krijgen tot 10.000 euro. De nieuwkomer heeft dan drie jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Voor voormalig asielzoekers en hun familieleden geldt dat zij de lening kwijtgescholden krijgen als ze op tijd het examen halen. Lukt dat niet en kun je geen goede reden aanvoeren, dan krijg je een boete en moet je de lening terugbetalen.

2. Wie uit dat eerste jaar 2013 haalde het examen op tijd?

Een op de drie inburgeringsplichtigen uit 2013 - het jaar dat de wet inging - heeft het examen nog niet gehaald, maakte het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gisteren bekend. Dat zijn zo’n 3000 mensen. Uit deze groep hebben ruim 1200 een verlenging gekregen om in te burgeren omdat ze analfabeet zijn. Ze krijgen twee jaar langer de tijd om het examen te halen.

Verder hebben inmiddels ongeveer 1450 personen uit ‘cohort 2013’ een boete gehad van maximaal 1250 euro. Dat betekent dat deze personen tijdens hun inburgeringstermijn van 3 jaar minder dan 300 uur les hebben gevolgd bij een erkende instelling en minder dan twee examenpogingen hebben gedaan. Zij hebben een nieuwe termijn van twee jaar gekregen waarin ze (meer) les kunnen nemen om het inburgeringsexamen alsnog te halen. Gedurende deze tijd kunnen ze nog gebruik maken van de lening.

Inburgeringsplichtigen die minimaal 300 uur les hebben gevolgd en minimaal twee examenpogingen hebben gedaan, krijgen geen boete. Zij krijgen een verlenging van twee jaar van hun termijn om het examen alsnog te halen.

3. Hoeveel mensen moeten dit jaar nog examen doen?

De jaren na 2013 kwamen er meer asielzoekers naar Nederland, vooral 2015 was een piekjaar. Velen van hen hebben inmiddels een verblijfsvergunning en moeten dus het examen de komende jaren halen. De komende twaalf maanden alleen al moeten een krappe 9000 mensen een inburgeringsexamen halen, anders staat ook hun mogelijk een boete te wachten.

4. Taaldocenten hebben veel kritiek op het examen. Wat houdt het precies in?

Het examen bestaat uit zes onderdelen, die ieder apart gemaakt kunnen worden. De inburgeraar moet bijvoorbeeld met pen en papier een korte brief schrijven en een formulier invullen (schrijfvaardigheid). Voor luistervaardigheid kijkt hij naar een korte video met gesproken teksten en moet daarover vervolgens vragen beantwoorden.

De toetsen worden openbaar aanbesteed. In het verleden deed toetsmaker Ice alle testen, maar sinds dit jaar zijn drie taaltesten in handen gekomen van Cito, vanwege ‘een betere prijs-kwaliteitverhouding’, meldt het ministerie van sociale zaken.

De vragen voor de testen worden bedacht door de desbetreffende bureaus. Voordat de vragen gebruikt worden, worden deze eerst voorgelegd aan een adviescommissie met experts op het gebied van taal en onderwijs. De adviescommissie kijkt onder meer naar het taalniveau en de relevantie voor de doelgroep. Daarna worden de vragen ook nog getest onder de doelgroep zelf.

Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) wordt nog altijd door toetsontwikkelaar Ice gedaan, evenals het onderdeel Schrijven. KNM laat in korte filmpjes situaties zien die zich in Nederland kunnen voordoen, zoals in de illustraties bij dit artikel.

Weer anders verloopt het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Hiervoor worden thuis of op school opdrachten gedaan en online ingestuurd. Vervolgens wordt de inburgeraar uitgenodigd op een eindgesprek.

Zweden: Taalles met een snufje cultuur

In Zweden hoeft geen enkele nieuwkomer onder tijdsdruk listige vragen over de Zweedse neutraliteitsgeschiedenis te beantwoorden, kaneelbroodjes te bakken of een Ikea-meubel te monteren. Wel heeft iedere nieuwe inwoner, asielzoeker of niet, recht op een kosteloze taalcursus. Na deelname aan het intensieve ‘Zweeds voor immigranten’, of SFI, beschikt een nieuwkomer over voldoende taalbeheersing om aan de slag te kunnen voor een Zweedssprekende werkgever.

Het traject is zo ingericht dat de cursisten simultaan een graantje cultuur meepikken (De vraag ‘hoe gaat het?’ moet je altijd beantwoorden met ‘goed’. Zweden houden er niet van te worden opgehouden met iemands levensverhaal). In de immigratiekit zit ook een soort werkcoach, die samen met de migrant de balans opmaakt van wat zijn vaardigheden zijn, of en waar in Zweden werk is dat daarop aansluit, en welke (kosteloze) opleiding iemand eventueel kan volgen om zijn arbeidskansen te vergroten. Al met al klinkt het inburgeringstraject doeltreffend, maar dat is het lang niet altijd. De werkloosheid onder immigranten is ongeveer drie keer zo hoog als onder de rest van de bevolking.

