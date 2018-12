Duizenden komen vrij: eerste succes bij vredesbesprekingen Jemen

Sinds 2016 werd er niet meer gepraat tussen de strijdende partijen in Jemen. De laatste poging in Genève in september mislukte toen de Houthi's niet kwamen. Gisteren begonnen dan toch vredesgesprekken onder auspiciën van de Verenigde Naties in een kasteel ten noorden van Stockholm.

De besprekingen zouden een einde moeten maken aan de oorlog tussen de Houthi's en de regering die al bijna vier jaar duurt. Beide partijen kunnen rekenen op bondgenoten, de Houthi's op Iran en de regering op een door Saudi-Arabië geleide coalitie. Tot nu toe kwamen al tienduizenden mensen om. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in Jemen de ernstigste humanitaire crisis ter wereld van dit moment. Het WFP kondigde tegelijk met de start van de besprekingen aan de voedselhulp de komende maanden flink uit te moeten breiden. De VN-voedselorganisatie benadrukte daarbij opnieuw dat beide strijdende partijen de hulp blokkeren.

Geen hooggespannen verwachtingen

De verwachtingen van de bespreking waren van te voren niet al te hooggespannen. Dat de rebellen dit keer in Stockholm arriveerden werd al als winst beschouwd. De gevangenenruil is een welkome eerste positieve stap, reageerde gisteren het Internationale Rode Kruis op de overeenkomst. De hulporganisatie zal bij de ruil optreden als neutrale bemiddelaar en technische ondersteuning bieden.

Behalve over gevangenen zal er de komende dagen naar verwachting worden gesproken over de situatie in Hodeida waar duizenden burgers vastzitten te midden van het geweld. De regering probeert de controle op de havenstad die in handen is van de Houthi's terug te veroveren.

Een echte doorbraak wordt er in Zweden vooralsnog niet verwacht. De hoop is dat tijdens de informele gesprekken in de vorm van 'workshops' in elk geval wederzijds vertrouwen kan worden opgebouwd. "Ga niet aarzelen", zei de VN-gezant voor Jemen Martin Griffiths tegen de delegaties, en "breng een boodschap van vrede."