Duizenden Britten zweren trouw aan de Duitse Grondwet

In 2015 kregen nog slechts 622 Britten het Duitse staatsburgerschap, in 2016 waren dat er al 2865 en in 2017 verwelkomde Duitsland zelfs 7493 Britten, een recordaantal. Volgens het Duitse bureau voor de statistiek komt het door de brexit. Die maakt Britse expats onzeker: kunnen ze zich nog vrijelijk door Europa verplaatsen als hun land de Europese Unie in 2019 verlaat?

'Ik voel me meer betrokken bij Duitse dan bij Engelse politiek'

Esme Nicholson (38) radioverslaggever in Berlijn

"Een paar weken voor het referendum werd ik op een ochtend wakker en stemde af op de BBC. Er werden brexiteers geïnterviewd. Ik was geschokt door wat ik hoorde. Ik wist dat er racisten waren in Engeland, niet dat er zo'n wijd verspreid anti-immigrantensentiment was.

Vijftig mensen werden Duits die dag, een pianist en cellist speelden het volkslied van elk land Esme Nicholson (38), radioverslaggever

"Ik groeide op in een land dat openstond voor de wereld. Ik woonde er al vijftien jaar niet meer, was naar Berlijn getrokken om germanistiek en muziek te studeren. Ik had vaker overwogen om Duits te worden: ik betaal er tenslotte belastingen en wilde kunnen stemmen; ik voel me meer betrokken bij Duitse dan bij Engelse politiek.

"Het referendum bracht alles in een stroomversnelling. In juni 2016 hakte ik de knoop door, nog vóór de uitkomst. In oktober deed ik een inburgeringstest, stuurde mijn papieren op. De gang door de Duitse bureaucratie was verbazingwekkend soepel. In januari 2017 werd ik Duits. Er was een ceremonie, op een woensdagmiddag, ik weet nog dat ik geïrriteerd was dat ik vrij moest nemen. Kunnen ze dat paspoort niet gewoon op de post doen?, dacht ik.

"Eenmaal in het stadhuis begreep ik: dit is een big deal. Bloemen, ballonnen, gebak. Vijftig mensen werden Duits die dag, een pianist en cellist speelden het volkslied van elk land waar ze vandaan kwamen. Toen moest iedereen naar voren en trouw zweren aan de Duitse grondwet. Sommige hadden de eed uit hun hoofd geleerd, dat ontroerde me. Ik voelde me bevoorrecht; ik ben niet aan vervolging ontsnapt. En ik kreeg mijn Britse paspoort terug - bij anderen werd het paspoort ingenomen.

"Iedere Brit die ik hier ken, is Duits aan het worden. Of Iers, als ze daar voorouders hebben. Waarom? Het is zulk onbekend gebied. Dat vooral. We willen onze rechten houden, hebben geen vertrouwen in de onderhandelingen van de Britse regering. Het is ook een gevoelskwestie. De brexit maakt me diep verdrietig, ik schaam me ervoor. Ik wil bij de EU blijven horen. Je kunt de instituties bekritiseren, zeker, maar de idealen van de EU, en waar die uit is gegroeid, daar geloof ik echt in.

"'De waarde van ieder mens is onaantastbaar', sprak de burgemeester. Toen moesten we opstaan en het Duitse volkslied zingen en daarna, tot slot, het Europese. Ik stond erbij te grienen."