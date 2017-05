Duitsland wil vanwege uitbraak mazelen wetgeving aanscherpen

Er ligt nu een wetsontwerp dat kinderdagverblijven verplicht om de autoriteiten te waarschuwen als ouders niet met hun kind bij het consultatiebureau zijn langsgeweest voor een vaccinadvies.

Op dit moment kunnen Duitse ouders al een boete van 2500 euro krijgen als ze niet met hun kind op het consult verschijnen. Kinderdagverblijven mogen ook al kinderen weigeren die niet zijn ingeënt. Maar de overheid wil duidelijker in beeld krijgen om welke kinderen het gaat. De meldplicht voor kinderdagverblijven moet daarbij helpen.

Dit jaar hebben zich in Duitsland al 410 gevallen van mazelen voorgedaan. Dat is meer dan de 325 uit het hele vorige jaar. In Essen is zelfs één vrouw, een 37-jarige moeder, aan de ziekte overleden. “Niemand kan ongevoelig blijven voor het feit dat er nog steeds mensen aan mazelen sterven”, aldus de Duitse minister van volksgezondheid Hermann Gröhe.

Privacy

De meldplicht voor kinderdagverblijven is omstreden. De Bondsraad, de vertegenwoordiging van de 16 deelstaten, vindt het een te grote inbreuk op de privacy. Desondanks wil de regering doorzetten. Het is de bedoeling dat de Bundestag, het Duitse parlement, zich komende week over het voorstel buigt.

De mazelen zijn in grote delen van Europa in opmars. Dat komt vooral door weerzin tegen het vaccin, waarvan al jaren het gerucht gaat dat het autisme zou veroorzaken. Dit gerucht is wetenschappelijk stevig weerlegd, maar de reputatie van het vaccin is daarmee nog niet hersteld.

De mazelen zijn in grote delen van Europa in opmars. Dat komt vooral door weerzin tegen het vaccin

In tien Europese landen is het aantal gevallen van mazelen in de eerste twee maanden van dit jaar verdubbeld ten opzicht van vorig jaar. In Italië waren er dit jaar zelfs meer dan 2000 gevallen, meer dan tien keer zoveel als in 2015. De Italiaanse overheid heeft deze maand daarom besloten om de vaccinatie verplicht te stellen.

Duitsland debatteerde eerder ook over zo’n verplichting, maar tegenstanders vonden dit een te grote schending van de integriteit van het lichaam, en een aantasting van de ouderlijke verantwoordelijkheid.