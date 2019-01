Duitsland schrikt van geweld tegen AfD’er

De verontwaardiging in Duitsland is groot nadat maandagavond in Bremen een landelijke politicus van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland in elkaar werd geslagen en zwaar gewond in het ziekenhuis belandde. De 66-jarige Frank Magnitz, voorzitter van de AfD-Bremen en tevens lid van de Bondsdag, werd volgens de AfD door drie vermomde mannen neergeslagen met een stuk hout en daarna geschopt. De politie van Bremen gaat uit van een politiek gemotiveerde aanslag en heeft een onderzoeksteam opgezet om de daders op te sporen.

Politici en prominenten van alle richtingen veroordeelden gisteren de aanslag op Magnitz. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier schreef Magnitz een persoonlijke brief waarin hij de daad veroordeelt en over een ‘aanslag op onze rechtsstaat’ spreekt. ‘Onze democratie heeft controversen nodig, de krachtmeting met argumenten, ook als die wel eens fel is. Maar politiek geweld – van welke kant ook – mogen we nooit toestaan’, schrijft hij.

Hetze

De AfD spreekt van een ‘moordaanslag’ en liet een bloedige foto van Magnitz met verwond hoofd circuleren op internet. Fractievoorzitter Alice Weidel noemt de aanslag een gevolg van de ‘alledaagse hetze’ tegen de AfD door ‘media en politici van de oude partijen’. Door tegenstanders wordt de partij verweten de aanslag aan te grijpen voor propaganda. Duidelijk is dat het delict nog eens extra olie op het vuur gooit van de toch al verhitte maatschappelijke discussie over de AfD.

Politiek gemotiveerd geweld tegen de AfD lijkt te escaleren. De aanslag op Magnitz komt kort na enkele andere delicten. Donderdag moest een AfD-partijkantoor in het saksische Döbeln het ontgelden; bij een explosie werd een deur en een ruit vernield. In het weekend werd een huis van een AfD’er in Nedersaksen besmeurd en een AfD-kantoor in Berlijn met verfbommen bekogeld.

Toch valt moeilijk te zeggen of het geweld tegen de AfD inderdaad toeneemt en hoe sterk precies. Duidelijke landelijke cijfers zijn er (nog) niet. In Saksen ziet de recherche sinds kort wel een sterke stijging van aanslagen op AfD-partijkantoren: sinds midden december waren dat er al acht. Maar of hier sprake is van een trend, of enkel een kortstondige golf, is onduidelijk.

Omroep ARD meldt na eigen onderzoek dat van al het geweld tegen politieke partijen de AfD sinds voorjaar 2017 het vaakst is getroffen. Het gaat meestal om beschadigingen van eigendom of bekladding met leuzen, maar ook om bedreigingen. Naast de AfD moet Die Linke het vaak ontgelden. In oktober werd bijvoorbeeld de auto van Die Linke-parlementslid Sören Pellmann uit Leipzig in brand gestoken, ook werd er bij hem ingebroken en werd hij met ‘Sieg Heil’ nageroepen.

De landelijke Duitse recherche, het ‘Bundeskriminalamt’, ziet de laatste paar jaar een toename van politiek geweld in Duitsland, zowel van links als rechts, zegt een woordvoerder. Of geweld gericht tegen AfD’ers toeneemt, kan hij niet zeggen. Pas sinds 2016 houdt de recherche het geweld tegen ‘ambstdragers’ en ‘partijvertegenwoordigers’ bij als aparte categorie.