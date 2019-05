Duitsland is van plan de mazelenprik voor alle kinderen verplicht te stellen

De Duitse regering wil inenting tegen de mazelen per 1 maart 2020 verplicht stellen voor kinderen op crèches en scholen. De minister van volksgezondheid, Jens Spahn, heeft daartoe een wetsvoorstel opgesteld, dat naar verwachting voor het einde van het jaar wordt behandeld door het parlement. Aanleiding is de afnemende vaccinatiegraad en het toenemende aantal gevallen van mazelen in Duitsland. Wereldwijd is de besmettelijke virusziekte gemiddeld in een op de duizend gevallen dodelijk.

Om verspreiding van de mazelen te voorkomen, moet 95 procent van de mensen zijn ingeënt. Die vaccinatiegraad wordt in Duitsland nu niet gehaald. In verschillende deelstaten kwam het de afgelopen jaren tot uitbraken.

Vaccinatiecertificaat

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, moeten Duitse ouders voortaan bij de crèche of school een vaccinatiecertificaat laten zien. Wie zijn kind niet laat vaccineren, kan een boete krijgen tot 2500 euro. De intentingsplicht moet ook gaan gelden voor leraren en voor personeel van ziekenhuizen en artsenpraktijken. Op de vraag of het niet aan ouders is om te beslissen of ze hun kind laten inenten, antwoordde minister Spahn tegenover de krant Bild am Sonntag: “In een vrij land moet ik erop kunnen vertrouwen dat de ander niet onnodig in gevaar brengt.”

Hier in Nederland loopt de vaccinatiegraad de laatste jaren eveneens terug. Gemiddeld is nu 90 procent van de Nederlanders ingeënt, maar vooral in gemeenten in de zogenoemde bijbelgordel ligt de vaccinatiegraad fors lager. En ook daarbuiten groeit het aantal ouders dat, zonder wetenschappelijke grond, vreest dat het zogenoemde BMR-vaccin (tegen de bof, de mazelen en rodehond) niet veilig is. Ook hier bekijkt de regering of een inentingsplicht kan worden ingevoerd.

Eind vorige maand kwam in het nieuws dat de Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie Berend Botje geen kinderen meer accepteert, die de BMR-vaccinatie niet hebben gehad. Deze instelling heeft zo’n vijftig locaties en zeshonderd gasthouders, en vangt daarmee ruim 3000 peuters en scholieren op. Met de aankondiging liep de organisatie vooruit op een wet die moet regelen dat opvangcentra niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren. D66 diende daartoe een halfjaar geleden een wetsvoorstel in, maar de Tweede Kamer moet er nog een besluit over nemen.