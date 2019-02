Duitsland: geen recessie, wel een blauw oog

En in het derde kwartaal van vorig jaar hadden de Duitsers een min genoteerd. Volgens een econoom van ING is de Duitse economie met de kleinst mogelijke marge ontsnapt aan een recensie. “Het blauwe oog is nog blauwer geworden”, zei Cartsen Brzeski.

De Duitse economie is erg gericht op export en merkt dat de wereldhandel vertraagt

De bouw en de investeringen in machines en apparatuur zorgden in het vierde kwartaal voor positieve effecten, vermeldt het Duitse bureau voor de statistiek in een toelichting op de cijfers. Maar de internationale handel droeg weinig bij aan de economische groei. De export en de invoer van goederen en diensten namen beide evenveel toe, waardoor die per saldo niets opleverden voor het groeicijfer.

De Duitse economie is erg gericht op export en merkt dat de wereldhandel vertraagt. Dat komt onder meer door de handelsruzie tussen de VS en China, die wordt uitgevochten via invoerheffingen. Duitse autofabrikanten hebben daar bijvoorbeeld veel last van. Daarbij komt nog de naderende brexit.

Duitsland kende ook binnenlandse problemen. Zo kostte het autofabrikanten moeite om aan de nieuwe uitstoot-eisen te voldoen. Verder was er de veel te lage waterstand in de Rijn. Omdat de eerste helft van het jaar nog ‘dynamisch’ was geweest, groeide de Duitse economie in heel 2018 met 1,5 procent.

Volgens ING-econoom Brzeski is de economische basis nog goed in Duitsland. Dankzij de lage werkloosheid (3,5 procent) blijft de binnenlandse vraag op peil. “Positief is dat het nauwelijks slechter kan. De kans op een geleidelijk herstel is ­groter dan de kans op een nieuwe ­teleurstelling.”

