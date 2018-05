Duitse minister maant na azc-rel tot haast: afgewezen asielzoekers moeten sneller het land uit

Seehofer reageert hiermee op gebeurtenissen in het plaatsje Ellwangen, waar asielzoekers de uitzetting van een Togolese man verhinderden. Het voorval zet het Duitse asieldebat op scherp.

Lees verder na de advertentie

Vorige week probeerde de politie de 23-jarige Togolees op te pakken in het asielzoekerscentrum van Ellwangen, in Baden-Württemberg. Duitsland wil hem terugsturen naar Italië, waar hij de Europese Unie binnenkwam. Maar in het azc met zo'n vijfhonderd mensen, voornamelijk uit West-Afrika, stuitten de vier agenten op verzet van 150 tot 200 Afrikaanse asielzoekers.

Centra waarin vluchtelingen zo lang geïsoleerd blijven van de samenleving belemmeren hun integratie Günter Burkhardt, voorzitter van vluchtelingenorganisatie Pro Asyl.

Daarop viel de politie het azc donderdag nogmaals binnen, deze keer met honderden agenten. De Togolees werd gearresteerd, plus 27 anderen die zich hadden verzet. De gebeurtenissen leiden tot verontwaardiging in Duitsland. De een windt zich op over het verzet van de asielzoekers, anderen juist over het hardhandige optreden van de politie.

Verkiezingen Een 'slag in het gezicht' van eerzame Duitse burgers, noemde minister Seehofer de gebeurtenissen. Hij kondigde maatregelen aan. Centraal staat zijn idee van zogeheten 'anker-centra'. Dat zijn aankomst- en uitzetcentra ineen. In zo'n plek wordt alles samengebald: eerste opvang, asielprocedure, het verdelen van mensen met een verblijfsvergunning over de regio - en het uitzetten van hen die afgewezen zijn. Dat laatste zal door deze constructie veel sneller en effectiever gaan, denkt Seehofer. De minister ziet grote onderkomens voor zich, waar tot 1500 mensen kunnen worden ondergebracht. Ze moeten er verplicht verblijven, de opvang duurt maximaal anderhalf jaar. In heel Duitsland moeten er veertig tot vijftig centra komen. Het plan stond - op Seehofers aandringen - al in het regeerakkoord, maar na 'Ellwangen' maant hij nu tot haast. Hij wil zes 'pilotcentra' inrichten, deze zomer al, of in ieder geval voor de herfst - want, zo merken Duitse media fijntjes op, dan zijn er verkiezingen in Seehofers thuisland Beieren, waar zijn CSU de absolute meerderheid wil halen. Seehofer 'instrumentaliseert' het voorval in Ellwangen, is de kritiek van Günter Burkhardt. Hij is voorzitter van vluchtelingenorganisatie Pro Asyl. 'Ellwangen' wordt door Seehofer aangegrepen om zijn ankercentra erdoor te drukken, zegt hij in de regionale krant Heilbronner Stimme. Burkhardt vindt het een slecht plan: centra waarin vluchtelingen zo lang geïsoleerd blijven van de samenleving belemmeren hun integratie, denkt hij.

Orde CSU-prominent Alexander Dobrindt keerde zich dit weekend juist fel tegen asielactivisten als die van Pro Asyl. Hij had het in de boulevardkrant Bild am Sonntag over een 'agressieve anti-uitzettingsindustrie'. De advocaat van de Togolese man verweert zich via de rechter tegen diens uitzetting. "Wie met verweerschriften probeert de uitzetting van criminelen te verhinderen, werkt niet voor het recht op asiel, maar tegen de maatschappelijke vrede", stelt Dobrindt. Zulke mensen 'saboteren de rechtsstaat' en zijn tegen de 'orde'. Maar juist die orde loopt gevaar in Seehofers alles-in-één-opvangplekken, klinkt het vanuit de oppositie. En vanuit politiekringen. Als het in Ellwangen met 500 bewoners al zo uit de hand kan lopen, hoe zal het dan gaan in centra met 1500 mensen? Conflict en geweld zijn daarin voorgeprogrammeerd, ook al omdat er uitzettingen zullen plaatsvinden, verklaarde Oliver Malchow van politiebond GdP. Mensen moeten aan de slag en 'niet alleen opgeborgen worden, dat leidt tot agressiviteit'.