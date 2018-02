Duitse metaalarbeider sleept 28-urige werkweek binnen

De fulltime werkweek van 28 uur komt er in de Duitse metaal- en elektroindustrie. Na lange strijd is daarover gisteren een akkoord bereikt in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg, thuisbasis van autobouwers als Mercedes en Porsche. In de regel nemen de andere Duitse deelstaten de cao-afspraken die daar gesloten worden over. Duitslands belangrijkste economische sector heeft dus zo goed als zeker een nieuwe cao.

Er waren harde onderhandelingen voor nodig. Die draaiden voornamelijk om die 28-urige werkweek, iets wat in Duitsland nog niet eerder was geëist. Vakbond IG Metall wilde dat werknemers het recht zouden krijgen om hun fulltime werkweek tijdelijk (maximaal twee jaar) tot dat aantal uren te verkorten. De werkgevers verzetten zich heftig. Maar IG Metall voelde zich sterk staan en riep op tot 'waarschuwingsstakingen', eerst van een paar uur, daarna van 24 uur, in heel Duitsland. In honderden bedrijven lag het werk vorige week stil.

Me­taal­ar­bei­ders krijgen niet alleen een kortere werkweek maar ook een flinke loonsverhoging

Nu is de strijdbijl begraven. De metaal en auto-arbeiders gaan er aanzienlijk op vooruit. Niet alleen komt er het recht op een kortere werkweek. Vanaf april stijgen ook de lonen met 4,3 procent. In 2019 krijgen de metaalarbeiders bovendien 400 euro plus 27 procent van een maandinkomen extra. Dat laatste bedrag mogen werknemers die minder willen werken om familie te verzorgen omzetten in extra vrije dagen.

"Die vier voor de komma doet pijn", zei de chef van werkgeversverband Südwestmetall Stefan Wolf gisteren over de loonsverhoging. Maar de werkgevers hebben er ook wat uitgesleept. Zo wilde IG Metall eigenlijk dat de lonen met 6 procent zouden stijgen en dat de nieuwe cao een jaar zou lopen. Maar onder druk van de werkgevers is een looptijd van 27 maanden afgesproken. Het geeft de bedrijven 'zekerheid' bij het plannen, aldus Wolf.