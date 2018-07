Droogte? De boer met een camping weet er wel raad mee

Code oranje voor extreem weer voor het hele land, waarschuwt het KNMI, nu er drie dagen van boven de dertig graden Celsius naderen. En wie weet wordt het vrijdag 37 graden in Noord-Limburg. Boven de 35 graden in Nederland? En nog geen regen in zicht. Wat betekent dat, behalve verschroeid gras en een dalend waterpeil?

De campings hebben een topjaar. De stichting Kamperen bij de Boer (SVR) juicht: Nederland heeft de meeste caravans per hoofd van de bevolking, en die blijven nu massaal in eigen land. Mochten boerenbedrijven voorheen slechts een paar caravans huisvesten, de wetgeving is in veel gemeenten inmiddels verruimd. Zodoende kunnen de 1200 aangesloten SVR-campings nu veel meer gasten herbergen.

Watertekorten

Maar, waar de een jubelt, klaagt de ander. In nationaal park De Hoge Veluwe legde de eerste grote brand gisteren vier hectare in de as. Er is een verdachte opgepakt. De rook was tot op de A12 en bij Arnhem te zien, maar de brandweer had het vuur na een uur onder controle.

Wie weet wordt het vrijdag 37 graden in Noord-Limburg

Watertekorten breiden zich van het hogere boerenland uit naar het westen. Daarom levert Utrecht sinds gisteren zoet water uit Amsterdam-Rijnkanaal en Lek aan hoogheemraadschap Rijnland. Dat kan het verder leiden. De bijzondere maatregel is genomen omdat er verzilting is door zout zeewater tot aan Gouda. Voor het eerst sinds 2011 is daarvoor gemaal De Aanvoerder in de Leidsche Rijn bij Utrecht aangezet: dat draait de stroomrichting in de Leidsche Rijn om. Er gaat ook extra water uit het IJsselmeer naar moerasgebieden Weerribben en De Wieden om te voorkomen dat ze droogvallen.

Bij veel recreatiestranden is sprake van blauwalg. Behalve naar koel zwemwater snakkende inwoners komen nu ook binnenvaartschippers in de problemen. Een derde van het goederenvervoer in Nederland gaat over water. Door de lage waterstanden in rivieren als Rijn en IJssel kunnen grote schepen maar een derde of de helft van de normale lading meenemen. Gelukkig is het bouwvak, zegt de Van Nieuwpoortgroep die bouwmateriaal vervoert. Amsterdam sloot twee belangrijke doorvaarroutes omdat de ijzeren bruggen 'op slot' zitten. Ze kunnen niet meer afdoende gekoeld worden tegen uitzetten.

Wie geen vracht- of zeilschip heeft, moet toch ook uitkijken. Het RIVM waarschuwt voor smog door ophoping van luchtvervuiling en hoge ozonconcentraties. De smog houdt de hele week aan, net als de hitte: in namiddag en vroege avond is de lucht het meest vervuild.

Koel blijven en niet te veel sporten, blijft het devies.