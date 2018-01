Dromen: 'Is er nog plek voor liefde?'

Al kan ik ze soms niet duiden. Zo droomde ik laatst dat ik een cursus cadeau kreeg om een bruine beer te leren verzorgen.

Het heeft me altijd gefascineerd: die dromenwereld die je hebt naast je dagelijks leven, misschien ook omdat mijn dromen zo verhalend zijn. Ik kom ’s nachts op plaatsen waar ik nog nooit ben geweest en dat is avontuurlijk. Eigenlijk ben ik in mijn dromen nooit in mijn eigen huis, altijd ergens anders. In het echte leven ben ik ook wel ondernemend - voor mijn werk ben ik veel op pad - maar zo actief en uithuizig als ’s nachts ben ik niet.

Reizen heb ik altijd graag gedaan, alleen na de geboorte van mijn zoontje was ik een tijd thuis. Ik was heel blij toen ik eindelijk moeder was geworden, maar dat eerste jaar vond ik wel pittig. Ik had het gevoel dat ik geen kant op kon. Op een gegeven moment moest ik echt uitbreken en mijn zelfstandigheid weer vinden: mijn zoontje was bijna één toen ik samen met hem twee maanden naar Bali ben gegaan. Nu is het zeven jaar later en neem ik hem mee naar Xiamen, een havenstad in Zuid-China. Hij kan er naar een internationale school terwijl ik vier maanden als artist in residence ga werken aan een foto- en filminstallatie.

Handgeschreven brieven

Ik wil verder met het thema van mijn laatste documentaire ‘Liefdesbrieven’, over twintigers die ondanks Whatsapp, Facebook en Snapchat ervoor kiezen elkaar handgeschreven brieven te schrijven. Ik ben benieuwd hoe jongeren die opgroeien in de digitale revolutie zich online en in de gewone wereld tegenover elkaar presenteren: durven ze zichzelf te zijn en hun kwetsbaarheden te tonen? Zijn ze vooral bezig met vluchtige relaties of is er nog plek voor liefde?

Ik kijk ernaar uit om te gaan, niet alleen omdat ik in mijn werk een nieuwe stap wil zetten, maar ook omdat ik een moeilijk jaar achter de rug heb door de onverwachte dood van de vrouw van mijn vader. Ik heb veel over hem en haar gedroomd. In het begin kon ik in mijn dromen de tijd terugdraaien: het was ineens weer die ochtend dat Karen nog leefde en ik behoedde haar voor wat ze in paniek heeft gedaan. Als ik nu over haar droom, is ze er gewoon weer. Wakker worden is dan pijnlijk.

Ik ben benieuwd of mijn dromen in China er ook door gekleurd zullen zijn. Ik realiseerde me dat we precies een jaar na haar begrafenis in het vliegtuig zitten. Het is ook wel mooi: een nieuw avontuur tegemoet. We moeten, zoals mijn vader zegt, nieuwe herinneringen gaan maken.”

Tara Fallaux (1972) is fotograaf en filmmaker. De documentaire ‘Liefdesbrieven’ is nog te zien op uitzending gemist van de NPO. Eind januari vertrekt ze voor vier maanden naar Xiamen.

In de rubriek 'Ik heb een droom' vraagt Trouw mensen naar hun dromen, overdag en 's nachts.