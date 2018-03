Driekwart basisschoolleraren voelt druk ouders om schooladvies aan te passen

Ook bedreiging en chantage komen af en toe voor, blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs en actualiteitenprogramma 'EenVandaag' onder iets meer dan 2200 basisschoolleraren.

Lees verder na de advertentie

Als gevolg van de druk past een op de vijf een schooladvies soms aan. Bijna zeven van de tien leraren hebben de indruk dat het aantal eisende ouders de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Onacceptabel, noemt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs de eisen van sommige ouders. “Een leerkracht is een professional en ouders moeten dat accepteren”, zegt hij. “Een onderwijsteam volgt een kind acht jaar lang en maakt op basis daarvan een middelbareschooladvies.”

In de afgelopen weken kregen leerlingen in groep 7 en 8 weer advies over het voortgezet onderwijs. Sinds drie jaar is het advies van de leraar leidend. Voorheen gaf de score van de eindtoets de doorslag. Ongeveer de helft van de leraren heeft een voorkeur voor het huidige systeem, maar ze vinden de druk van ouders wel een belastende bijkomstigheid.

Vooral een vmbo-advies is voor ouders moeilijk te verkroppen