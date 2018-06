Drie miljoen EU-burgers in het VK vrezen voor hun rechten na de brexit

Duitse, Franse, Italiaanse en ook Nederlandse vlaggen staken boven de menigte uit. Wij zijn er ook nog, wilden ze maar zeggen.

Want dat is precies de zorg die de ruim drie miljoen EU-burgers hebben in Groot-Brittannië. In hoeverre sneeuwen zij onder als die heftige onderhandelingsstrijd tussen Brussel en Londen stukloopt?

De 3 Million is de lobbygroep die opkomt voor de belangen van de EU-burgers. Voorzitter is Nicolas Hatton, een Fransman die al twintig jaar in Groot-Brittannië woont. "Voor de brexit voelde ik me een Europeaan die in een andere lidstaat woonde. Het referendum heeft deze samenleving diep verdeeld. Ineens ben ik me bewust van mijn Franse accent", vertelt hij. Alleen al daarom wil Hatton met zijn organisatie juridisch dichtgemetselde zekerheid dat zijn rechten behouden blijven na de brexit. "De sfeer is hier echt veranderd. Dan wil je keiharde garanties."

De Britse regering vindt dat overdreven. Minister van binnenlandse zaken Sajid David presenteerde vorige week nog een online-registratiesysteem waar iedereen die aanspraak wil maken op een permanente verblijfstatus zich kan aanmelden. Een onlineformulier invullen is voldoende. Kosten: 65 pond, zo'n 73 euro, per persoon. Als je geen crimineel verleden hebt en met documenten kunt aantonen dat je hier minimaal vijf jaar woont, is er niets aan de hand. De boodschap van Downing Street: Vertrouw ons maar.

De regering onderschat de menselijke kant van het brexit-drama volkomen Nicolas Hatton, voorzitter van lobbygroep 3 Million die opkomt voor de belangen van EU-burgers

Beangstigend Maar het schandaal rond de Windrush-generatie bevestigde voor de 3 Million dat zo'n belofte weinig zegt. Immigranten uit het Caribisch gebied werd beloofd dat ze voor onbepaalde tijd in konden blijven, zonder allerlei extra papieren aan te vragen. Maar ineens kregen tientallen mensen een brief dat ze het land uit moesten, terwijl sommigen al zestig jaar op het Britse eiland wonen. "We vroegen onze leden of ze gerustgesteld waren door het registratiesysteem", zegt Hatton. "92 procent zei: nee. De regering onderschat de menselijke kant van het brexit-drama volkomen." "Ze hebben ons de afgelopen twee jaar in totale onzekerheid gelaten", vult de Duitse Maike Bohn, medebestuurslid van de 3 Million, aan. "Downing Street en ook de minister hebben uitnodigingen om met ons in gesprek te gaan genegeerd. We voelen ons totaal niet serieus genomen." Hatton: "Omdat er op dit moment geen uitzicht is op een soepele brexit-deal, moeten we serieus rekening houden met een akkoordloze brexit. Niemand weet dan wat er met onze rechten gaat gebeuren. Dat is beangstigend."

