Drie Belgische artsen vervolgd om euthanasie

In België moeten drie artsen zich voor de rechter verantwoorden voor de euthanasie op een 38-jarige vrouw in 2010. Zij zouden zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden en procedures van de euthanasiewet. Het leven van de vrouw werd beëindigd omdat zij ondraaglijk psychisch leed volgens de artsen, maar haar familie betwist dat. Het is de eerste keer dat in België artsen worden vervolgd omdat zij de euthanasiewet zouden hebben overtreden.

België kent, net als Nederland, sinds 2002 een wet die het beëindigen van een leven onder bepaalde voorwaarden toestaat: de patiënt moet wilsbekwaam zijn, vrijwillig en bij herhaling om euthanasie vragen en ondraaglijk lijden aan een ongeneeslijke lichamelijk of psychiatrische aandoening. Een arts die een euthanasieverzoek krijgt, moet een tweede arts om advies vragen en in geval van een niet-terminale patiënt ook een psychiater.

Net als in Nederland kent België een toetsingscommissie die achteraf nagaat of alle procedures zijn gevolgd. Volgens de familie van de 38-jarige vrouw is dat niet het geval. Zij had weliswaar een psychiatrisch verleden, maar haar zussen bestrijden dat zij een ongeneeslijke aandoening had. Bovendien werd de euthanasie volgens hen klungelig uitgevoerd en liepen de artsen te hard van stapel. Hun zus vroeg vlak voor kerst 2009 om euthanasie, nadat haar relatie op de klippen was gelopen. Vier maanden later werd haar leven beëindigd. Twee maanden daarvoor had de vrouw de diagnose autisme gekregen.

Volgens Keuleneer hebben de artsen ‘zware fouten’ gemaakt in de procedure en bij het naleven van de voorwaarden van de wet. “Was er effectief sprake van een ongeneeslijke ziekte? Was er geen behandeling meer mogelijk? Kon het lijden niet verzacht worden? Wij betwijfelen dat.”

Volgens de advocaat van de familie, Fernand Keuleneer, is het wel verklaarbaar dat de euthanasiecommissie de zaak niet als onzorgvuldig aanmerkte. “Die commissie controleert alleen of de juiste vakjes op een formulier zijn aangevinkt, zij doet geen fundamentele controle.” De voorzitter van de commissie zei tegen de Vlaamse omroep VRT dat zij naar de procedurele voorwaarden kijkt, maar niet oordeelt ‘over de beroepsbekwaamheid van de psychiater of de arts’.

Opmerkelijk aan de zaak is dat de federale euthanasiecommissie eerder oordeelde dat de procedures correct waren gevolgd. Een van de zussen stapte daarom naar de rechter om vervolging af te dwingen. Die achtte dat niet nodig, waarna de familie in beroep ging bij het Openbaar Ministerie. Dat oordeelt nu dat de drie artsen wel degelijk vervolgd moeten worden. Zij moeten volgend jaar verschijnen voor assisen, een juryrechtbank die in België de zwaarste misdrijven behandelt.

Vergiftiging

De zaak is niet alleen uniek omdat het de eerste keer is dat artsen zich in België voor de rechter moeten verantwoorden voor het plegen van euthanasie, maar ook omdat onduidelijk is om wat voor misdrijf het zou gaan. In de Belgische wet is niet uitgewerkt wat de consequenties zijn van een verkeerd uitgevoerde euthanasie. Het OM wrijft de artsen nu ‘vergiftiging’ aan, een misdrijf waarvoor verdachten levenslang kunnen krijgen.

In België is er van tijd tot tijd discussie over euthanasie bij psychisch lijden. Zo schreven 65 professoren, psychiaters en psychologen eind 2015 een open brief waarin zij ervoor pleitten om euthanasie op basis van psychisch lijden uit de wet te schrappen. De verwachting is dat deze strafzaak rond euthanasie het debat over die wet opnieuw zal aanzwengelen.

Ook in Nederland moet binnenkort voor het eerst sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd een arts zich verantwoorden voor de strafrechter. In dat geval gaat het om euthanasie op een 74-jarige vrouw die aan dementie leed.