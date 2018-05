Drenthe haalt alles uit de kast voor de Chinese toerist

Xie Jie Liang (48) slaat in een teug zijn biertje achterover, zijn collega naast hem is in zijn driedelig pak in slaap gevallen. Xie is de baas van een Chinese reisorganisatie uit Phinghu. Hij zit op het terras naast het kasteel van Coevorden. Hij kijkt uit op een grasveld waar tientallen inwoners van de Ganzenstad speciaal voor hem in middeleeuwse klederdracht een kanonschot voorbereiden.

De provincie Drenthe heeft tien Chinese reisorganisatoren (acht mannen en twee vrouwen) en een Chinese kunstenaar uitgenodigd om ze te laten zien wat Drenthe te bieden heeft. Tot nu toe lijken de Oosterse toeristen namelijk vooral de weg naar Giethoorn te vinden. Drenthe kan de Chinese toeristen bijna ruiken, maar ze komen niet. De provincie heeft daarom een programma van zes volle dagen opgesteld om te bewijzen dat er meer is dan Amsterdam en Giethoorn. Tien- á vijftienduizend euro kost het de provincie. Gids Jaap Ekhart neemt de groep sinds vrijdag op sleeptouw.

Ruimte en natuur

"De fietstocht door Assen was een hoogtepunt. Al fietste iemand bijna de plomp in", vertelt Ekhart. "Ik raakte ook drie mensen kwijt omdat ze bier gingen halen bij de supermarkt." Ekhart lacht. "Maar ze vinden het fantastisch. Van het Klompenmuseum tot de Schaapskudde in Exloo. Ze zijn de ruimte en natuur niet gewend." Nu is het aan de oude vestingsplaats Coevorden om hun harten te veroveren. Bij Xie Jie Liang lijkt het al te werken.

Vanmorgen mocht de kunstenaar van de groep een expositie openen, daarna bezochten ze het kasteel van Coevorden en volgde er een stadswandeling. Nu wordt er voor Xie's neus een middeleeuws tafereel nagebootst. De zakenman draagt een beige linnen pak met op de borst een in goud geborduurde draak.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

© Sjaak Verboom

"Alles is hier zo mooi", zegt hij in gebrekkig Engels. "Er is ruimte, frisse lucht, gras en de lucht heeft wolken. En je kunt hier een koe en een kasteel op loopafstand van elkaar zien. In Shanghai moet je om een koe van dichtbij te zien een vliegtuig pakken. Terug in China begin ik met het plannen van reizen naar Drenthe. Er is bij Chinezen veel behoefte aan vakanties in de natuur, naar rustige plekken met ruimte. De hectiek van een stad hebben we in China al genoeg."

Het klinkt Henk Brink, gedeputeerde in de Provinciale Staten van Drenthe, als muziek in de oren. "Een op de vier mensen in Drenthe doet iets in de vrijetijdssector. We willen dat de hotels en zwembaden in kleine dorpen kunnen blijven bestaan, meer toerisme kan daarbij helpen. Dat geldt niet alleen voor Chinezen trouwens, we verwelkomen iedereen." Bang dat Drenthe straks overspoeld wordt door toeristen is hij niet. "We hebben de ruimte en zo hard zal het allemaal niet lopen."