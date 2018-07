Dorstige Russen houden van hun wodka - ze kopen er weer meer van

"Een...twee...drie!" Luidkeels de maat aangevend beent een jongeman met groene baret en in blauwgestreept t-shirt met onvaste reuzenpassen over het trottoir, op weg naar wie weet waar. Hij is stomdronken, net als zovele andere oudgedienden van de Russische grenstroepen op hun professionele feestdag. Collectieve onderdompeling in de hoofdstedelijke vijvers en fonteinen is een vast ingrediënt van deze met alcohol doordrenkte dag.

Het zijn dagen dat Rusland zijn aloude imago recht lijkt te doen, als een land waar de alcohol sinds onheuglijke tijden rijkelijk vloeit.

Een hardnekkig misverstand, zegt een stellige Aleksandr Nemtsov (84), die al meer dan dertig jaar als arts en wetenschapper het drinkgedrag van de Russen nauwlettend volgt. Pas na de Tweede Wereldoorlog, zegt hij, zijn de Russen veel gaan drinken, daarvoor was Rusland een middenmoter in Europa.

Ook nu nog wordt er niet eens zoveel meer gedronken dan in Groot-Brittannië of Tsjechië, al kunnen die er ook wat van. Een volwassen Rus drinkt gemiddeld ongeveer vijftien liter pure alcohol per jaar, tegen zeven per volwassen Nederlander.

"Wij behoren steevast tot de top vijf, zes of zeven van Europese landen wat betreft de inname van alcohol", legt Nemtsov uit. "Maar wij onderscheiden ons door de ernst van de gevolgen. Dat komt ook doordat bij ons de sterke drank domineert, die is veel giftiger en de gevolgen zijn ernstiger. Tel daarbij op de kwaliteit van onze gezondheidszorg en voeding, van het leven in het algemeen en de onverschillige houding van de Rus ten aanzien van de eigen gezondheid."

Het leidt tot meer ongelukken op het werk of op de weg, meer gevallen van doodslag en zelfmoord, meer scheidingen ook.

En dat cijfer is ronduit indrukwekkend. Volgens Nemtsovs berekeningen overlijden in januari liefst 18.000 Russen meer dan normaal. "Dat is ongeveer 10 procent van alle sterfgevallen in die maand. In Nieuw-Zeeland en Amerika zie je die nieuwjaarspiek ook, maar Amerika heeft een bijna twee keer zo grote bevolking als Rusland, en daar overlijden in januari 1600 mensen bovenop het gemiddelde."

"Er zijn twee seizoenspieken: een piek in januari, die verband houdt met de feestdagen, en een piek in de zomer. De feestdagen van maart en mei springen er ook uit, maar Kerstmis en Nieuwjaar leveren de meeste sterfgevallen op."

Hoezeer het alcoholgebruik in Rusland verschilt van dat in veel andere landen leert een blik op de statistieken. Nemtsov, in Rusland dé specialist op zijn vakgebied, kijkt vooral naar het aantal mensen dat overlijdt door alcoholvergiftiging en het aantal geregistreerde gevallen van psychose door alcoholgebruik. Die cijfers zijn veel betrouwbaarder dan de verkoopcijfers, waarbij illegaal gestookte alcohol buiten beeld blijft.

Met dank aan Poetin

Maar er zijn lichtpuntjes. Het alcoholgebruik in Rusland blijft weliswaar bovengemiddeld hoog, maar daalt wel al jaren. Na een forse terugval in de jaren tachtig - een direct gevolg van de door Sovjetleider Michail Gorbatsjov opgelegde drooglegging - bereikte de consumptie in de jaren negentig een nieuwe piek door de ruime beschikbaarheid van goedkope illegaal gestookte drank, in combinatie met economische malaise.

Het sterftecijfer steeg navenant en de levensverwachting van Russische mannen bereikte een tragisch dieptepunt van nog geen 58 jaar. Het alcoholgebruik lag toen rond achttien liter per jaar.

De kentering ten goede was aanvankelijk vooral het gevolg van armoede in de tweede helft van de jaren negentig, waardoor er zelfs geen geld was voor goedkope zelfstook of surrogaten. Maar vanaf 2004 is een onmiskenbare en aanzienlijke terugval in de consumptie waarneembaar.

"Hoe gek het ook klinkt, maar we hebben dat te danken aan president Poetin", lacht Nemtsov. De terugloop was een onbedoeld maar welkom neveneffect van diens succesvolle pogingen meer greep te krijgen op de sterk gecriminaliseerde en grotendeels zwarte alcoholmarkt, met als primair doel de lege staatskas te spekken. De illegale stook werd aan banden gelegd en de prijzen gingen omhoog.

De jarenlange daling is gestopt en het alcoholgebruik onder de Russen gestabiliseerd. Nemtsov is niet gerust op de toekomst. Door de neergang van de economie en toenemende armoede grijpen de Russen weer sneller naar de fles, zeker sinds de accijnzen in 2015 zijn bevroren. "Vanaf 2014 wordt er weer meer alcohol verkocht. Een globale toename is er nog niet, wel pieken af en toe. Ik vrees voor een stijging van het gebruik."