Dorp trekt stekker uit wifi om jeugd te beschermen

Kinderen zouden tegen hun ouders zeggen dat ze naar een moskee gaan om koranles te volgen, maar zouden in plaats daarvan cafés bezoeken om op het web te surfen. Sommigen zouden zelfs pornosites opzoeken. “We hebben hier in het dorp zes cafés en het wordt moeilijker voor ouders en leraren om de kinderen in de hand te houden”, aldus dorpshoofd Helmiadi Mukhtaruddin tegen een journalist.

Curee Baroh ligt in de conservatieve provincie Atjeh, de enige Indonesische regio waar de sharia, het islamitisch recht, geldt. Eerder trok het gehucht met 900 inwoners al eens de aandacht met een verordening die bepaalt dat mannen en vrouwen die niet getrouwd zijn en die geen familie van elkaar zijn, in een café of restaurant niet aan één tafeltje mogen zitten.

Volgens een woordvoerder van het district Bireun, waarin het dorp ligt, geniet de nieuwe internetverordening de instemming van het districtsbestuur. “Wij steunen het wifi-verbod zolang het goed is voor de jonge generatie.”

