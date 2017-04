Doorstroming hbo'ers vanaf 2018 goed geregeld

Hbo'ers die willen doorstuderen aan de universiteiten moeten vrijwel altijd een speciaal traject volgen voor ze aan een masteropleiding kunnen beginnen. Deze 'schakeltrajecten' duren een half jaar tot een jaar en moeten hen beter voorbereiden op een academische opleiding. In januari bleek echter dat het aantal hbo'ers dat doorstudeert in tien jaar tijd met een derde is afgenomen.

Dat komt deels doordat een deel van de opleidingen schakelstudenten inschrijft als contractstudent. Die krijgen echter geen studiefinanciering. Dat betekent dat ze niet kunnen lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), geen recht hebben op een beurs en niet mogen wonen in de studentenhuisvesting.

Administratie Onderzoeksbureau ResearchNed schat dat van de ongeveer zevenduizend schakelstudenten een derde geen recht heeft op studiefinanciering omdat ze niet als reguliere student staan ingeschreven. Om dat op te lossen, moeten de universiteiten hun administratie aanpassen. De universiteiten willen voorkomen dat door de inschrijving van schakelstudenten hun gegevens over aantallen bachelorstudenten en de snelheid waarmee ze afstuderen in de war raken. Daarom duurt het tot 2018 voor alle schakelstudenten kunnen lenen bij Duo of mogen wonen in studentenhuisvesting. Universiteiten hopen ook dat het ministerie weer geld uittrekt voor de schakeltrajecten. Tot 2010 betaalde de overheid instellingen om die aan te bieden, nu niet meer. De beslissing daarover laat de huidige minister over aan een nieuw kabinet.

