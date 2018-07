Door recht te doen aan emotie, creëert Bakker ruimte voor juridische redenering

Frits Bakker is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij krijgt een lastige vraag. Anne Faber werd op gruwelijke wijze vermoord door Michael P. De vader van Anne heeft zware kritiek op de rechter, die Michael P. in een eerdere verkrachtingszaak geen tbs oplegde. Dat is een grove fout. Die rechter moet zijn verantwoordelijkheid nemen en aftreden.

Wat vindt Bakker daarvan? Dat is lastig. Er is enerzijds de heftige emotie van de vader van Anne. Anderzijds kan Bakker niet een rechter afvallen, die juridisch waarschijnlijk juist heeft gehandeld.

Omdat hij empathisch is, luister je welwillender naar de rest van zijn verhaal

Wat antwoordt Bakker? Je kunt je niet voorstellen, zegt hij, wat de vader van Anne doormaakt. Als je dat doormaakt, mag je alles schrijven. Op alles en iedereen boos zijn. Dan gaan we niet discussiëren over de vraag of de de kritiek van vader Faber verstandig is.

Wat is de kracht van deze framing?

Een. Bakker is empatisch, doet recht aan de woede van Anne’s vader. Die mag het aftreden van de betreffende rechter eisen.

Twee. Omdat hij empathisch is, luister je welwillender naar de rest van zijn verhaal. In Nederland mag je kritiek hebben op rechterlijke uitspraken, zegt hij. Maar je kunt niet zeggen dat de betrokken rechter weg moet - die kon juridisch vaak niet anders.

Drie. Emotie staat zo niet tegenover de juridische redenering. Maar Bakker creëert, door recht te doen aan emotie, ruimte voor de juridische redenering.

