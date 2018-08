Door de droogte krijgen we kortere friet en minder zakken chips

Kortere frieten, minder chips en een duurdere stamppot in de winter. Het aardappelrooien is op verschillende plaatsen in Noordwest-Europa begonnen en de eerste oogst voorspelt weinig goeds. Door de lange periode van droogte vallen de opbrengst en kwaliteit van de aardappeloogst vrijwel overal tegen, en dat zullen consumenten mogelijk gaan merken in de winkel.

De regenbuien van de afgelopen dagen kwamen te laat om het tij te keren, proefrooiingen in Nederland bevestigen de vrees van aardappeltelers. De gemiddelde hectareopbrengst bij Aviko ligt deze week op het laagste niveau sinds de aardappelverwerker in 2012 begon met testen.

Niet alleen in Nederland zorgt de aardappeloogst voor buikpijn. In de vijf belangrijkste West-Europese aardappellanden - naast Nederland zijn dat Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië - constateren akkerbouwers dat de oogst zal tegenvallen. Volgens deskundigen van de West-Europese telersorganisatie NEPG kunnen aardappelopbrengsten 15 tot 25 procent lager uitvallen dan gemiddeld. Chipsfabrikant Roger & Roger (van onder meer Croky) uit België liet al weten de productie van sommige smaken terug te schroeven.

Wie draait er voor op?

Nu nog is zo'n 70 procent van alle aardappelen in NEPG-landen gecontracteerd, voornamelijk bij de verwerkende industrie. Een frietfabrikant heeft zo gegarandeerd voldoende aardappels en de akkerbouwer een gegarandeerde afzet en prijs. Als gecontracteerde volumes niet gehaald worden, is het de vraag wie hiervoor zal opdraaien. In sommige landen komen de kosten, bijvoorbeeld voor de inkoop van extra (dure) aardappelen, voor rekening van de boer.

We willen in de keten allemaal een goede boterham verdienen. Als de su­per­markt­prij­zen omhooggaan, willen we dat de teler daar ook iets van terugziet Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO vakgroep Akkerbouw

In Nederland is er volgens Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO vakgroep akkerbouw, sprake van enige coulance. "In Nederland hebben we een overmachtsclausule die na deze extreme droogte in principe van kracht is. Telers en verwerkers hebben vaak een jarenlange relatie en zullen er toch samen uit moeten komen."

Van Wenum bevestigt dat de LTO met de industrie om tafel zit om naar de manier van contracteren te kijken. "We willen in de keten allemaal een goede boterham verdienen. Als door de droogte de prijzen in de supermarkt omhooggaan, willen we dat de teler daar ook iets van terugziet."

Een situatie zoals dit jaar heeft Van Wenum, zelf akkerbouwer op de Veluwe, nog niet eerder meegemaakt, zegt hij. "Dit is heel extreem, met zulke kleine aardappelen wordt de friet dit jaar echt korter."

Niet alleen groeien aardappelen slecht, ook vrezen telers voor zogeheten doorwas van de aardappels. Reeds gevormde knollen (aardappelen) lopen door de warmte opnieuw uit waardoor de nieuwe knol voedingsstoffen uit de primaire aardappel trekt. De kwaliteit van de aardappel is een stuk minder en daardoor sowieso ongeschikt om te frituren.