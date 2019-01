Doodgeschoten rapper en homoactivist Kevin Fret was niet bang om op te vallen

Hij kwam nog maar net kijken in de muziekindustrie, maar al snel wist de Puerto Ricaanse rapper Kevin Fret zichzelf op de kaart te zetten. Niet alleen vanwege zijn eerste single ‘Soy Asi’ (‘Zo ben ik’), die begin 2018 razendsnel honderdduizenden hits kreeg, maar vooral vanwege zijn extravagante verschijning en status als eerste openlijke homo in het Latijnse trap-genre.

Fret (1994-2019) maakte geen geheim van zijn geaardheid. “Het boeit mij niet wat anderen te zeggen hebben”, zei hij april vorig jaar tegen het Amerikaanse cultuurtijdschrift Paper. “Jonge homo’s en lesbiennes zien mij als rolmodel. Zij denken: als hij uit de kast kan komen, dan kan ik het ook.”

Dat hij mogelijk om zijn geaardheid is vermoord – hij werd donderdag doodgeschoten toen hij op zijn motor door een van de drukste wijken van hoofdstad San Juan reed – komt als een grote schok voor de lhbt-gemeenschap in Puerto Rico. “Mensen rouwen om de moord op Kevin Fret. Hij doorbrak gendernormen en stigma’s over homoseksualiteit in een land waar homoseksuelen nog steeds worden bespot, gepest en vermoord”, schrijft Samy Nemir Olivares, een Puerto Ricaanse schrijver en activist, op Twitter.

De autoriteiten moeten er volgens Nermir Olivares rekening mee houden dat er sprake is geweest van een haatmisdrijf. Hij verwijst hierbij naar een nummer van Anuel AA, waarin de rapper suggereert dat hij Fret wil vermoorden. “Na dit nummer nam het aantal homofobe aanvallen op Fret toe. Hij was constant het doelwit van intimidatie en pestgedrag”, aldus de activist op Twitter. De politie is op zoek naar de dader, maar kon nog niets zeggen over het motief voor de moord. Afgelopen woensdag beschreef de politie de toename van straatcriminaliteit nog als een ‘crisis van geweld’. In de eerste tien dagen van het jaar zijn al 22 moorden gepleegd in Puerto Rico.

Passie Fret’s manager, Eduardo Rodriguez, beschreef de rapper als een ‘artistieke ziel’ met veel passie voor muziek. “Het pijnigt ons dat iemand met zo veel dromen moest gaan”. Eén van Fret’s dromen was het transformeren van de Latijnse trap-scene. Deze donkere hiphop-stijl, die wordt gekenmerkt door het gebruik van gelaagde energieke en harde geluiden, staat bol van de homofobe en vrouwenhatende opmerkingen. Dat Fret niet bang was om op te vallen, blijkt wel uit zijn eerste muziekvideo Dat Fret niet bang was om op te vallen, blijkt wel uit zijn eerste muziekvideo. Daarin is hij te zien met een grote zonnebril, lippen vol lipgloss en een zilveren glittertop met broek. Het middenstuk van het pak had hij eruit geknipt, want na zijn laatste liposuctie moest en zou hij zijn dunne blote buik laten zien, aldus Fret tegen tijdschrift Paper. In het nummer zingt hij over zijn uiterlijk, make-up, designkleding en noemt hij zichzelf ‘de reïncarnatie van Frida Kahlo’. Ondanks zijn inspanningen lukte het Fret niet de harten van iedereen uit de lhbt-gemeenschap te stelen. In een interview met muzieksite Rapetón zei hij namelijk dat homoseksualiteit voor hem een keuze is, een opmerking waar hij veel kritiek op heeft gekregen. Hij geeft zijn strenge religieuze opvoeding de schuld van deze overtuiging.

