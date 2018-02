Donorwet aangenomen: wat moet de burger nu doen?

Wat moet ik doen als ik donor wil zijn?

Lees verder na de advertentie

Alle Nederlanders die nog geen keuze hebben gemaakt krijgen een brief met uitleg over de keuzes die ze kunnen maken. Hetzelfde geldt vanaf dat moment voor iedereen die 18 jaar oud wordt. Op dat formulier kunnen ze aankruisen of zij donor willen zijn. Mensen die dat doen, zijn te vergelijken met de Nederlanders die vroeger een donorcodicil maakten of deze zelfde keuze al in het donorregister aangaven. Als zij overlijden, kan deze expliciete keuze een steun zijn voor artsen, die de familie kunnen laten zien wat de wens was van de overledene.

Maar in de nieuwe situatie hoeven mensen volgens de wet deze keuze helemaal niet te maken. Want wie het formulier niet opstuurt, wordt toch beschouwd als donor. Die heeft dan namelijk ‘geen bezwaar’ aangetekend. In de praktijk kan dat een probleem opleveren als nabestaanden zich verzetten tegen donatie. Die kunnen dan betwisten of dat echt de wens was van hun geliefde overledene.

Wie geen donor wil zijn, moet die keuze invullen en het formulier opsturen

De rol van de nabestaanden blijft sterk, heeft Dijkstra ook verzekerd in de Eerste Kamer. Artsen zullen in de nieuwe situatie vrijwel nooit tegen rouwende, bezwaarmakende kinderen ingaan, is de verwachting.

Net als in de huidige praktijk overigens. En zelfs wanneer de overledene expliciet ‘ja’ heeft ingevuld op de donorvraag, kunnen nabestaanden bezwaar maken. Ook dat gebeurt nu al, naar schatting bij 1 op de 10 mensen. Een goed gesprek met familie is dus aan te bevelen, zeker als mensen het formulier niet terugsturen.