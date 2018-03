Doekoe is het gesprek van de dag bij de Dolfje Geldwolfjes van groep 3

Mijn duo en ik zijn ons jaarlijkse geldproject gestart. Met als doelen rekenen met geld, geldbesef ontwikkelen en slim met geld omgaan. En dat betekent dat de klas voor twee weken lang is omgetoverd in een winkelcentrum en een mini-Wall Street ineen. Een waar paradijs voor de big spenders en Dolfje Geldwolfjes van groep 3.

Voor alle leerlingen hebben we een portemonneetje met een startbedrag waarmee ze een aantal dingen kunnen 'kopen'. Zo kost knutselen 50 cent, voor extra op de computer betaal je 75 cent en wil je bingoën met de juf, dan kun je voor 10 cent een bingokaart scoren. Voor samenwerken betaal je slechts 5 cent en wil je lezen? Dat kost je helemaal niks. Het is dan ook opmerkelijk dat er momenteel erg veel gelezen wordt in de klas.

Je kunt natuurlijk ook geld verdienen door bijvoorbeeld een klusje voor de juf te doen, je potlood simpelweg niet kwijt te raken of netjes te schrijven. Wie aan het eind van de week het meeste geld heeft gespaard of verdiend, mag gratis iets uitzoeken in de winkel. Je snapt wel dat het big business is in groep 3.

Zakgeld

De doekoe is onderwerp van gesprek in de kring. Nathan vertelt dat hij 50 cent zakgeld per week krijgt en Semmi 3 euro per maand. Frederik verdient een euro als hij de was opvouwt voor zijn moeder. Er wordt ook druk gespaard. Zo is Lise bezig om een Spacescooter bijeen te krijgen en Jeff heeft als doel een echte knalrode Ferrari. Hij heeft al 15 euro in zijn spaarpot, vertelt hij trots.

Fouad vraagt zich af of geld het belangrijkste is in het leven. De kinderen knikken van ja. Met geld kun je namelijk van alles doen. Tim is het daar niet mee eens. Volgens hem is het veel belangrijker om het leuk met elkaar te hebben. Ava vult aan dat gezondheid ook belangrijk is. Nic oppert dat we de arme zieke mensen moeten helpen met geld.

De rest van de klas laat dit even bezinken om vervolgens hun klasgenoot groot gelijk te geven. En daarom besluiten ze en passant hun zuur verdiende plastic euro's te doneren aan het goede doel. Maar niet voordat Elin nog voor 10 cent een kuikentje heeft gekocht, Mounia nog voor 50 cent met de glitterstiften heeft gekleurd en Dave nog voor 24 cent met de lego heeft gespeeld.

En daar zit ik dan met zo'n 53 euro aan nepgeld en een gesmolten paasei. Voor het goede doel. Want ook dat paasei is uiteindelijk gedoneerd.

Naomi Smits is docent in het basisonderwijs. Voor Trouw schrijft ze over het wel en wee van haar groep 3. Lees hier meer columns van haar.