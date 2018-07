Dodental aardbeving Indonesië loopt op

Ook is er veel materiële schade. Een naschok van 5.5 werd later gevoeld op het eiland Bali. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven.

Veel gebouwen hebben schade opgelopen, meldt de Indonesische calamiteitendienst. Woordvoerder Sutopo Purwo Nugroho plaatste een twitterbericht met foto's van huizen met ingestorte daken en muren.

De autoriteiten hebben wegen op het eiland afgesloten uit angst voor wegverzakkingen. Het getroffen gebied is populair onder toeristen. Het nationale park Mount Rinjani, een van de grootste toeristische trekpleisters, is uit voorzorg tijdelijk gesloten uit angst voor aardverschuivingen.

Het epicentrum van de beving ligt volgens het Amerikaanse geologisch onderzoekscentrum USGS in de buurt van het dorp Lelongken in het noorden van het eiland, op ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de belangrijkste stad Mataram. De schokken kwamen vanaf een geringe diepte van 7,5 kilometer, waardoor de gevolgen groot kunnen zijn.

Het epicentrum van de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok ligt ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de stad Mataram. © USGS

Een aardbeving met een kracht van 6.4 wordt beschouwd als sterk en kan voor aanzienlijke schade zorgen. Het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) classificeerde de kracht als 6.5. Omdat de beving op land plaatsvond, is er geen gevaar voor tsunami's.