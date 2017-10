Docenten: Wij gaan door met actievoeren totdat Den Haag luistert

Zowat alle basisscholen waren eergisteren een dag dicht. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen week? Lees verder na de advertentie Thijs Roovers: “Vandaag ben ik moe: ik sta vijf dagen voor de klas, dit doe ik er allemaal naast. De achtbaan waarin we de afgelopen maanden al zaten ging in de hoogste versnelling. Ik hoop echt dat deze actie druk heeft gelegd op de formerende partijen in Den Haag.” Jan van de Ven: “Het is bizar wat we hebben losgemaakt. We hadden niet verwacht dat zoveel docenten zouden komen. Als ik politiek verantwoordelijk was, zou ik rekening houden met zo’n opkomst. We zijn er als docenten massaal klaar mee, alle leerkrachten zeggen dat.”

Het nieuwe kabinet trekt waarschijnlijk 500 miljoen euro extra uit om werkdruk te verlagen. Op Prinsjesdag werd al 270 miljoen gereserveerd voor salarissen. Is dat niet genoeg? Van de Ven: “Van die 500 miljoen daarvan moeten we maar zien of dat structureel is en extra, dus niet afkomstig is van geld dat al gereserveerd was voor het onderwijsbudget. En van de 270 miljoen die wordt uitgetrokken voor salarissen missen we nog 630 miljoen.”

Waarom is dit voor jullie niet genoeg? Roovers: “Er zit geen vlees meer op de botten in het primair onderwijs. Het is niet zo dat er nog allerlei potjes zijn. Ons doel is: én minder werkdruk én verhoging van salaris. Met 270 miljoen voor salarissen bijvoorbeeld zijn we nog lang niet tevreden. Zoveel is het per saldo niet per leraar, het is niet zo dat we er meteen een nieuwe auto of een ander huis van kunnen kopen.”

Het is niet waarschijnlijk dat jullie eis van 1,4 miljard extra in het regeerakkoord staat. Van de Ven: “Dinsdag, als het regeerakkoord verschijnt, zullen we meteen kijken of aan de 1,4 miljard die het PO-front (gelegenheidscoalitie van schoolbestuurders, leerkrachten en vakbonden, red) eist wordt voldaan. In overleg met de vakbonden en andere partners kijken we wat de vervolgstappen zijn.” Roovers: “We hebben een constructieve houding. Het hoeft wat ons betreft niet in één keer. Als er aan het einde van de regeerperiode kan worden voldaan aan onze eisen, dan zijn we bereid tot praten.”

Toch hebben jullie al nieuwe acties aangekondigd. In november gaan de scholen twee dagen dicht. Van de Ven: “We gaan door totdat er naar ons geluisterd wordt. Er is geen leerkracht die daar een seconde over na hoeft te denken. Als de scholen twee dagen dicht zijn, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Dan ligt het land plat.”

Ouders protesteren nu nog niet, de vraag is of dat zo blijft. Van de Ven: “Onze acties zijn niet bedoeld om ouders in de problemen te brengen. Om die reden hadden we de actie van afgelopen donderdag een maand van te voren aangekondigd. We zullen nooit een wilde staking gaan houden. Als ouders toch last ervaren, dan hoop ik dat ze inzien dat de verantwoordelijk daarvoor niet bij ons ligt maar bij het ministerie.” Roovers: “Een beetje last mogen ouders er wel van hebben. Ik staak ook niet voor mijn plezier, ik moet wel.” Van de Ven: “We staan op een T-splitsing. Gaan we de verkeerde kant op, dan verwordt ons werk tot een veredelde bijbaan.”