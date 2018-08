DNA-onderzoek kan een doorbraak forceren, maar een wondermiddel is het niet

Zo werd in 2013 een serie-aanrander in Utrecht opgespoord, waarvan het idee bestond dat hij elk moment opnieuw kon toeslaan. Traditioneel recherchewerk had niets opgeleverd. Dus werd zijn DNA, gevonden bij slachtoffers, door de DNA-databank gehaald en er bleek een match met een familielid te zijn. De zaak is een voorbeeld dat je met een verwantschapsonderzoek niet jaren hoeft te wachten, zegt Kal.

Relatief nieuw

Aanleiding om zo'n onderzoek via familie in het strafrecht mogelijk te maken, was in 2012 de zaak Marianne Vaatstra. Zij werd in 1999 vermoord en verkracht gevonden, maar de dader bleef jaren spoorloos. Tot hij gehoor gaf aan de oproep vanwege het grootschalige DNA-onderzoek. Hij voelde dat hij geen keuze had.

Ook in de zaak Nicky Verstappen werd het verwantschapsonderzoek bestempeld als de ultieme poging de raadselachtige dood van de 11-jarige jongen in 1998 op te lossen. 21.500 mannen werden opgeroepen. Dat verwantschapsonderzoek was niet doorslaggevend in het vinden van de man van wie het gevonden DNA-materiaal op het lichaam van Nicky blijkt te zijn. Maar mogelijk voelde ook hij zich door het verwantschapsonderzoek in het nauw gedreven - volgens het onderzoeksteam is hij eerder dit jaar bewust spoorloos verdwenen.

Vaatstra en Verstappen zijn voorbeelden van grootschalige onderzoeken, waarbij veel mensen uit de omgeving worden opgeroepen DNA af te staan. Vaker doet het NFI verwantschapsonderzoek door een gevonden spoor op een plaats delict door de DNA-databank te halen, in de hoop dat er familieleden uitrollen. "In ongeveer één op de zes zaken levert dat een resultaat op", zegt Kal. Een mooie score, vindt hij.