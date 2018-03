Dj Stephan Bouwman: ‘Ik speelde een rol. Nu weet iedereen ervan en dat lucht op’

Er moet Qmusic-dj Stephan Bouwman (27) iets van het hart tijdens zijn uitzending woensdagmiddag. Hij voelt zich depressief. “Gewoon klote”, zegt hij terwijl zijn stem breekt en omhoog schiet. En enorm alleen, ondanks alle mensen in zijn omgeving.

Lees verder na de advertentie

“Ik heb een stemmetje in mijn hoofd, en dat is soms heel hard. Als ik in de spiegel kijk, dan zegt hij hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan vindt hij dat heel slecht.” De laatste dagen is die stem extra hard, en dat is ‘verdomde moeilijk om mee om te gaan’. De huisarts zette hem op de wachtlijst voor behandeling.

Je kunt nu denken: als zelfs zo’n succesvol persoon kan functioneren met zijn klachten, kan ik het misschien ook Aart Schene, hoogleraar psychiatrie

Bouwman hoopt met zijn ontboezeming het taboe rond depressie wat weg te nemen, maar het moest er ook uit omdat het zijn functioneren als dj in de weg stond. “De laatste tijd was ik niet meer mezelf,” zegt hij een dag later aan de telefoon. “Ik speelde een rol. Nu weet iedereen ervan en dat lucht op.”

Knuffelen Op de uitzending kwamen duizenden reacties. Collega’s stonden direct in de rij om te knuffelen. Ook familie, vrienden en artiesten wisten hem persoonlijk te vinden, of via Facebook of WhatsApp. Vooral mensen die hem een hart onder de riem willen steken. Maar ook veel lotgenoten. “Gisteren nog een jongen van zeventien die al maanden met een depressief gevoel rondliep, en door mijn uitzending eindelijk de moed had het tegen zijn ouders te vertellen.” Bouwman heeft altijd wel zo’n negatief stemmetje in zijn hoofd gehad, maar de laatste tijd werd het erger. Punt is dat de gevoelens geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben. “En juist dát maakt het moeilijk om erover te beginnen tegen bekenden.” Je wilt eigenlijk kunnen zeggen: door deze erge gebeurtenis voel ik me nu verdrietig, zegt hij. Precies om die reden van het je ‘zonder aanleiding’ ellendig en alleen voelen, is al die steun enorm fijn. “Maar: depressie blijft een interne strijd, je moet er uiteindelijk zelf uitkomen.”