Dit zijn de grootste concurrenten voor Dumoulin in zijn jacht op roze

Primoz Roglic (29, Jumbo-Visma) Lees verder na de advertentie Primoz Roglic na de winst in Romandië. © AP Hoe onzichtbaar Tom Dumoulin zich door de afgelopen weken fietste, zo aanwezig was Primoz Roglic, misschien wel de grootste kanshebber op de Giro-zege. De Sloveense kopman van het Nederlandse Jumbo-Visma won vorige week nog drie etappes én het eindklassement in de Ronde van Romandië. Het was al de derde eindzege in een etappekoers dit jaar voor de 29-jarige Roglic. Hij heeft bovendien een ploeg die al weken bij elkaar is en met elkaar traint. Precies zoals de ploegleiding wil, zodat er tijdens de Giro geen onzekerheid of twijfel is bij de geel-zwarten. Alleen het wegvallen van Robert Gesink met een gebroken bekken is een flinke tegenvaller. Voor de rest verloopt het plan-Roglic dit jaar perfect. De enige vraag is eigenlijk hoe Roglic het volhoudt als hij langer dan een week in de leiderstrui rijdt. Die kans is aanwezig omdat de Giro start met een zware proloog, een van de specialiteiten van de Sloveen. Zijn vierde plek in de Tour de France van vorig jaar was zijn beste prestatie in een grote ronde. Dat hij de intensiteit en de duur aankan, dat bewees hij daar. Maar lukt het ook als hij elke dag naar persconferenties moet?

Simon Yates (26 jaar, Mitchelton-Scott) Matt White, de ploegleider van Mitchelton-Scott, heeft als adagium dat een renner van zijn ploeg zo goed is als zijn laatste grote ronde. En laat Simon Yates nu zijn laatste grote ronde gewonnen hebben. De succesvolste van de fietsende Yates-tweeling won de Vuelta, nadat hij in de Giro vorig jaar al bijna zegevierde. Dumoulin zou later zeggen dat hij 2,5 week alleen maar naar de achterkant van Yates had gekeken. Simon Yates tijdens de tijdrit van Parijs-Nice. © AFP Een grote inzinking op de Colle delle Finestre in etappe negentien verhinderde toen al zijn winst in een ronde waar hij verreweg de beste was. De Brit heeft dit jaar daarom nog wat recht te zetten in Italië, vertelde hij. Het is de reden dat hij ’s ochtends zijn bed uit komt, zei hij op de website van zijn ploeg. Vorig jaar viel hij aan waar hij kon, dit jaar gaat hij meer rijden op controle, verklapte hij alvast. “Dat heb ik geleerd.” Hij moet wel: de bergritten zitten opgekropt in net iets meer dan een week. Een ander voordeel voor Yates: hij lijkt dit jaar zijn zwakke punt onder controle te hebben. Hij won in Parijs-Nice een lange tijdrit. © Thijs Van Dalen

Bauke Mollema (32, Trek-Segafredo) Voert Bauke Mollema de lijst aan van outsiders in deze Giro? Vanuit Nederlands perspectief misschien. Voor Mollema is de Ronde van Italië wel de belangrijkste ronde van het jaar. Hij verkende zeker zes etappes en mikt op de top-vijf en een etappezege. Niet voor het podium, dus, maar wel beter dan zijn zevende plek uit 2017. Dat is voor hem vooralsnog het beste resultaat in de Giro. Bauke Mollema tijdens de Waalse Pijl. © ANP Wat dat betreft weet hij dat er nog andere kanshebbers zijn. Miquel Ángel Lopéz bijvoorbeeld, vorig jaar derde in zowel de Giro als de Vuelta en met een twitternaam die hij niet voor niets heeft gekozen. De Colombiana noemt zich @supermanlopezN. En wat kan Vincenzo Nibali? Dat is de grote veteraan in het peloton, met eindzeges in alle grote rondes. In de Ronde van de Alpen liet hij zien weer in vorm te komen, nadat hij in de Tour vorig jaar uitviel met een breuk in een ruggenwervel. Een ander leuk feitje: zowel Vincenzo als zijn jongere broer Antonio rijden de Giro. De ene Nibali gaat de andere proberen te helpen.

Lees ook: