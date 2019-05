Dit zestal is door Facebook bestempeld als ‘gevaarlijk’

Een van hen is Alex Jones, een bekende verspreider van samenzweringstheorieën. Jones was al geblokkeerd op Facebook, maar had nog wel een Instagram-account.

Facebook maakte het besluit donderdag bekend via een aantal media waarmee was afgesproken hoe laat ze mochten publiceren. Het had op dat moment echter nog niet alle accounts geschrapt, waardoor sommige aanstaande bannelingen nog snel hun volgers konden vertellen op welke sites ze nog wel te vinden zouden zijn.

Naast Jones trof de maatregel ook vier andere personen uit rechtse hoek: een auteur van Infowars, Paul Watson; Milo Yiannopoulos, lange tijd een rijzende ster in ultra-rechtse kringen, tot er uitspraken van hem bekend werden die pedofilie vergoelijkten; Paul Nehlen, in 2016 kandidaat voor het Congres als ‘pro-witte’ kandidaat, en de rechtse activiste Laura Loomer. Daarnaast is ook Louis Farrakhan zijn accounts kwijt, de leider van de Afro-Amerikaanse organisatie Nation of Islam, die geregeld anti­semitische uitspraken doet.

Farrakhan heeft ondanks zijn uitspraken over Joden – onlangs nog noemde hij hen ‘termieten’ – een flinke aanhang onder zwarte Amerikanen. Rapper Snoop Dogg is het bijvoorbeeld niet met Facebook eens. “Hoezo verboden? Alles wat hij heeft gedaan, is de waarheid vertellen. Zullen we jullie dan maar verbieden?”

Daarmee verwees hij naar het besluit van Facebook dat gebruikers niet het ‘witte ras’ een heersersrol mochten toedichten, maar nog wel ‘wit nationalisme’ of ‘wit separatisme’ mochten belijden. Later besloot het bedrijf dat het onderscheid zinloos was en verbood het allemaal.

Het is maar een van de vele samenzweringstheorieën waarop Jones de luisteraars naar zijn radioshow en de bezoekers van zijn website Infowars vergast. Of het nu gaat om de aanslagen op New York en Washington op 11 september 2001 of om de maanlandingen, als de gevestigde media er allemaal hetzelfde over vertellen, weet hij dat het anders zit.

Als je Alex Jones (45) moet geloven, dan heeft de moordpartij op de Sandy Hook school in Newtown in 2012 nooit plaatsgevonden. Die werd in scène gezet om een verbod op wapenbezit politiek verteerbaar te maken.

Louis Farrakhan

Louis Farrakhan (85) is de leider van de Nation of Islam, een in 1930 opgerichte beweging die elementen combineert uit de islam met ideeën over zwart nationalisme. Farrakhan werd geboren als Louis Walcott, en maakte onder die naam eerst carrière als zanger. In 1955 werd hij lid van de Nation of Islam.

In de loop der jaren liet de organisatie veel van de oorspronkelijke ideeën over zwarte superioriteit varen. Ook veranderde ze van naam. Farrakhan richtte er in 1978 een afsplitsing van op onder de oorspronkelijke naam en met veel van de oude ideeën.

Hij kreeg waardering voor zijn opkomen voor burgerrechten. In 1995 was hij een van de organisatoren van de Million Men March van zwarten naar Washington, en in 2015 werd die herhaald. Maar keer op keer doet hij antisemitische uitspraken, zoals in februari dit jaar, toen hij ‘pedofilie en seksuele perversie in Hollywood’ terugvoerde op ‘Talmoedische principes’.