Dirk Jan Warnaar (1955-2018) was altijd op zoek naar de bron

Kerkgangers in Bodegraven en Mijdrecht kwamen vaak speciaal voor Dirk Jan Warnaar naar de kerk. Zelfs de dominee begreep dat, ook hij werd diep geraakt door de virtuoze improvisaties van de kerkorganist. Op zijn eigen, intuïtieve manier vulden Dirk Jans muziekstukken de preek mooi aan. Dat 'muzikale brengen van de goede boodschap' had hij van huis uit meegekregen. Thuis hadden ze een harmonium, door Dirk Jan altijd 'de Onze Lieve Heer machine' genoemd. Als vijfjarig jongetje stond hij al naast zijn vader op de orgelbank om de trekregisters van het kerkorgel te bedienen.

Mensen zijn veroordeeld om naar je te luisteren, dus zorg dat je je stinkende best doet Vader Warnaar

Zijn vader, administrateur op de technische school in Alphen aan den Rijn, was fervent orgelspeler. Nagenoeg alle zeven kinderen, hij had twee zussen en vier broers, genoten van muziek maken. Alleen broer Piet niet, die hield meer van voetballen. In huize Warnaar waren de strenge regels glashelder, maar daarbinnen was het goed toeven. Een warm gezin, waarin ieder kind zijn eigen taak had: Dirk Jan moest op zaterdag alle schoenen poetsen.

Hij was dol op zijn moeder. "Alle mensen gaan dood, maar jij toch niet, hè?", zei hij tegen haar. Met zijn vader had hij een moeizamere relatie, hij miste zijn erkenning. Naar buiten toe zei vader Warnaar weleens iets positiefs over zijn zoon. Maar bijna nooit tegen Dirk Jan zelf; ijdelheid aanmoedigen gaf geen pas. Hij leerde hem wel: "Mensen zijn veroordeeld om naar je te luisteren, dus zorg dat je je stinkende best doet."

Dirk Jan wilde graag dominee worden. Hij moet zo'n jaar of tien geweest zijn, toen hij bij een vriendje voor het eerst de uitvoering van de Matthäus Passion op televisie zag. In zijn eigen christelijke gereformeerde gezin hadden ze geen tv. Urenlang keek en luisterde hij er intens naar. Hij vond het van zo'n diepe schoonheid, dat hij er zijn leven lang van bleef houden. Later schreef hij er een boek over: 'Zijn passie, jouw passie - alles wat je wilt weten over de Mattheüs Passie en Johann Sebastian Bach'.

Kletterende regen Tijdens een jeugdweekend ontmoette hij Arie van der Graaf, een drummer. In dat weekend werd veel muziek gemaakt: gospel. Dirk Jan vond dat prachtig en ze richtten samen de gospelgroep Singing Religion op, waarvoor Dirk Jan de liedjes schreef - hij was toen vijftien. Later dirigeerde hij meerdere koren: The Credence Singers, Rejoice, de MarDja-projectkoren en hij had een eigen vocalgroup, Chantdante. Hij kon koorleden boven zichzelf laten uitstijgen. Dat deed hij door zijn eigen lat - en die van hen - hoog te leggen en ze met zijn enthousiasme op te zwepen. Zelf hield hij niet van applaus: "In het beste geval klinkt het als kletterende regen." In 1974 trouwde hij met Marian Domburg, ook uit Bodegraven. Hij was net negentien en kreeg zijn eerste baan als pianostemmer en -restaurateur. Dit was de enige opleiding die hij afrondde, naar school gaan deed hij niet graag. Het stel kreeg drie kinderen: Wouter, Maaike en Femke. Dirk Jan was een liefdevolle, maar afwezige vader. Als hij ergens door geraakt werd, dook hij er enthousiast in. Er was altijd wel een kooruitvoering, cd-opname, trouwdienst of begrafenis waar hij moest spelen. Vanaf dat moment kleedde hij zich standaard in het zwart, zo kwam hij altijd gepast voor de dag. Dirk Jan deed nooit iets half en stak overal veel tijd in. Later had hij daar wel spijt van, hij had veel van hun kinderjaren gemist.