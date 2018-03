Dijkhoff: Bankier mag zo veel verdienen als hij wil

Banken moeten vrij zijn om bestuurders een zo hoog salaris uit te keren als zij zelf willen. Dat is een zaak van de aandeelhouders en rekeninghouders, en niet van de overheid, zo zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gisteren bij 'WNL op Zondag'.

Mark Rutte dacht er anderhalve week geleden anders over. Omdat een bank in noodgevallen aanklopt bij de overheid, is het volgens de premier geen gewone onderneming. Daarom past een bank ook enige matiging bij de salarissen voor topmensen, aldus Rutte. Minister van financiën Wopke Hoekstra zei ook dat een bank 'geen koekjesfabriek is' en ING er daarom voor moet zorgen dat het publieke vertrouwen in de financiële wereld niet wordt ondermijnd.

In tegenstelling tot Klaas Dijkhoff wil bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer - alleen SGP en Forum voor Democratie doen niet mee - juist nu al wettelijke beperkingen stellen aan bankierssalarissen. De minister van financiën moet een veto krijgen bij salarisverhogingen van grote banken die de staat in een financiële crisis niet kan laten omvallen. Daarnaast moet er een einde komen aan de 'sluiproute in de bonuswet' waarbij een deel van het vaste salaris via aandelen wordt uitgekeerd.

Als een bank in de toekomst nog eens bij de overheid aanklopt voor financiële steun, wil Dijkhoff wel dat de topman zijn bonussen en salaris grotendeels terugbetaalt. De bankier zou dan nog een bedrag mogen overhouden dat overeenkomst met het salaris van de minister-president, ongeveer 180.000 euro per jaar.