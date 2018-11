Die psychisch getroebleerde jongeren, daarvan zijn er niet veel bijgekomen

Eén procentpunt maar. Na tien jaar is dat de stijging van het aantal jongeren dat mentaal in de knoop zegt te zitten. Zo’n 8 procent van de 12- tot 25-jarigen is ‘psychisch ongezond’, tegen 7 procent in 2007, zo laten cijfers zien die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakt. Van de volwassen helft van de groep is dat 11 procent, maar ook dat veranderde niet veel tijdens het laatste decennium. Hoe strookt die bescheiden stijging met alle alarmerende media-aandacht voor stress en depressies onder de jongvolwassenen?

Als ik jou vraag of je weleens zenuwachtig bent, is de kans heel groot dat je ‘ja’ zegt Jeanette van Rees

Zo zijn ‘studentenpsychologen niet aan te slepen’, aldus de Volkskrant afgelopen zomer. Volgens Hogeschool Windesheim loopt een kwart van haar studenten met een burn-out rond, vier op de tien heeft lichte tot matige angst- en depressieklachten. Cliëntenorganisatie MIND: 43 procent van de jongeren heeft psychische klachten. Uit een peiling van ‘EenVandaag’ vorig jaar: een derde van hen voelde zich onlangs voor langere tijd depressief.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zette alle verklaringen voor de problematiek deze zomer op een rij. De jeugd is te veel verwend door de ouders en daardoor niets gewend. Studies moeten sneller worden afgerond. Het carrièrepad is minder vanzelfsprekend dan vroeger. Er is keuzestress, die met de komst van internet pijnlijker in het oog springt. Om nog te zwijgen over de druk om op sociale media succesvol en hip voor de dag te komen. Dat klinkt allemaal aannemelijk. Maar vanwaar die discrepantie met de CBS-cijfers?

Beperkingen Cijfers over massaal studentenpsychologenbezoek zeggen niet alles over een daadwerkelijke toename van klachten. Universiteiten wijzen studenten steeds vaker op het fenomeen, zodat meer studenten de weg naar de psycholoog vinden. Ook vertellen vragenlijsten niet alles over de omvang van iemands psychische problemen, zegt Jeanette van Rees van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ze wees al eerder in deze krant op het verschil tussen zelfrapportage en een klinische diagnose door een arts. “Als ik jou vraag of je weleens zenuwachtig bent, is de kans heel groot dat je ‘ja’ zegt.” Niet iedereen die zegt somber te zijn is depressief. Ook het CBS-onderzoek kent die beperking. De vijf vragen die het statistiekbureau gebruikt, gelden als een internationale standaard voor het meten van psychische gezondheid. Maar een diagnose door een psycholoog is het niet.

