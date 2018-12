Die framing van de gele hesjes als vertegenwoordigers van de middenklasse is bezwaarlijk

Hij ergert zich aan manier waarop de gele hesjes worden geframed. Ze zouden de Franse ‘middenklasse’ vertegenwoordigen. De middenklasse die noch arm, noch rijk is, alleen minder vanzelfsprekendheden kent dan vroeger. Wat is zijn bezwaar daartegen?

Lees verder na de advertentie

Als dit protesten van de middenklasse zijn, dan worden de protesten opeens minder bijzonder. Ze worden onderdeel van de Franse traditie van massale protesten en stakingen vanuit de middenklasse. Die protesten gaan meestal vanzelf weer over. Je de-legitimeert het protest hiermee, zegt Louis. Zeker als je vervolgens over het geweld begint: dan zijn de protesten een Franse traditie, die ontaardt in geweld.

Dat lijkt twee keer fout.

Een. Het is zonde van de mooie traditie, van de Franse folklore.

Twee. Geweld is natuurlijk onacceptabel als het hier slechts om een traditie gaat. Dus is de logische conclusie dat de gele hesjes moeten ophouden.

Het gaat niet om de middenklasse, zegt Louis. Het gaat om arm Frankrijk, dat vaak niet eens het geld heeft om naar Parijs te reizen en daar te demonstreren. En het geweld? Dat vindt Louis niet bijzonder, het is bijzonder dat de meesten van deze arme mensen geweld afwijzen.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.