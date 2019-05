Dick Berlijn neemt afstand van buste slavenhouder Kikkert

Berlijn gaf destijds hoog op over de indrukwekkende militaire loopbaan van Kikkert (1761-1819), die ook gouverneur van Curaçao was. Maar hij zei toen niets over Kikkerts verleden als slavenhouder, een geschiedenis die bij historici algemeen bekend was.

Lees verder na de advertentie

Kikkert was actief betrokken bij het neerslaan van een slavenopstand en schreef in zijn logboek over de executie van opstandige slaven

Berlijn schrijft na een publicatie in Trouw over het rumoer dat op Curaçao over de buste is ontstaan, dat hij bij de onthulling in 2006 niet op de hoogte was diens verleden. Als hij dat wel was geweest, had hij afstand van de ceremonie genomen. Met de kennis van nu staat Berlijn achter de uitspraken van de toenmalig gevolmachtigde minister van de Antillen, Paul Comenencia. Deze vindt nu dat op de sokkel van Kikkert moet worden vermeld dat hij een ‘grote slavenhouder’ was en betrokken bij het neerslaan van de opstand in 1795. ‘Ik vind dat wij het aan onszelf verplicht zijn de waarheid onder ogen te zien en fouten uit het verleden niet weg moeten moffelen’, aldus Berlijn.

Plantagehouder Voor Kikkert gouverneur werd, was hij kapitein-ter-zee en plantagehouder. Twee van zijn slaven leidden in 1795 de strijd die eindigde in een bloedbad. Kikkert was daar actief bij betrokken en schreef in zijn logboek over de executie van opstandige slaven. Gilbert Bacilio, sinds 1986 voorzitter van de Curaçaose organisatie APKI (‘Bevordering Historisch besef’) die de jaarlijkse herdenking van de vrijheidsstrijd van 1795 organiseert, wil donderdag stilstaan bij de rol van Kikkert. Dan wordt op Curaçao die andere opstand herdacht: de volksopstand uit 1969 waarbij twee doden en veel gewonden vielen. Delen van Willemstad gingen toen in vlammen op.

Lees ook:

Buste voor wrede gouverneur leidt tot woede op Curaçao Op Curaçao zorgt een standbeeld van de eerste gouverneur voor ophef, vanwege diens rol bij een slavenopstand. Bij de onthulling van het beeld werd daarover niks bekendgemaakt.