Deze school in Enschede viert elk jaar de liefde, álle liefde

Wolken bakmeel maken de kantine mistig. Bram (17) uit 6 vwo trekt met een ruk een rek cupcakes uit de oven. De leerlingen van het Bonhoeffer College aan de Bruggertstraat zijn druk, ze bakken 90 cupcakes voor Valentijnsdag. Ondertussen is hun voorzitter Kimia (15) bezig met een PowerPoint, daarop moeten straks de door leerlingen ingestuurde liefdesverklaringen verschijnen.

Een groep van bijna twintig leerlingen zet zich in voor acceptatie van lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Zij organiseren Valentijn dit jaar.



Al zeven jaar viert de school de liefde met een slideshow in de aula. In diezelfde aula staat Wessel (13) op een ladder. Zijn paarse trui zit onder de glitters van het rode tulle doek waarmee hij de lunchplek versiert. Hij is onderdeel van de Gay Straight Alliance (GSA) van de school, een groep van bijna twintig leerlingen uit verschillende klassen die zich inzet voor de acceptatie van lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Zij organiseren dit jaar Valentijn.

En daar zijn ze druk mee. Kimia voert de laatste liefdesmailtjes in: “Lieve mevrouw Koudijs, normaal ben je ijskoud maar door jou krijg ik het bloedheet. Xx anoniempje.” Kimia lacht, ze voegt in een andere dia nog een getekend plaatje toe van een koppel, twee vrouwen. Bram: “We hebben gemerkt dat als het gaat om homoacceptatie je dingen subtiel moet aanpakken. Daarom hebben we nu een paar plaatjes in de PowerPoint gedaan. We willen maar zeggen dat er meer is dan heteroseksualiteit.” Voor de singles zijn ook plaatjes in de PowerPoint verwerkt, want veel stelletjes kent de school niet.

Vaker gevierd In de kantine wordt een pakje ingedeukte boter als een sjoelsteen over het keukenblad heen en weer geschoven en met meel, suiker, eieren en melk in een rode kom gegooid. De kantinejuffrouw heeft haar domein voor een dag uit handen gegeven. “Niet de ovenhandschoenen vergeten”, riep ze hen nog na. De versiering (roze glazuur en eenhoorn- hagelslag) moet last minute. Vandaag in de grote pauze moeten ze namelijk in de verkoop. Per stuk één euro, met de winst hoopt de GSA weer andere activiteiten te organiseren. Ze zijn niet de enigen die Valentijn vieren. Volgens onderzoeksbureau Motivaction vierde bijna één op de drie Nederlanders in 2018 Valentijnsdag, significant meer dan de voorgaande jaren. Vooral jongeren lijken de feestdag serieus te nemen. Van de millennials (geboren tussen 1980 en 2000) vierde vorig jaar ruim 40 procent Valentijn. Van de generatie na hen, waar de scholieren onder vallen, viert bijna de helft Valentijnsdag.

Je zult maar geen roos krijgen Toch: Niet iedereen vindt Valentijn leuk. “En dat snap ik wel”, zegt Bram. Hij doelt op degene die vandaag geen bericht krijgen van degene die ze stiekem aanbidden, of er wel een krijgen van iemand die ze totaal niet zien zitten. Bram: “Eerst hadden we een rozenactie, maar dat was mede daarom geen succes.” Je zult er maar géén krijgen. Het liep ook dit jaar nog geen storm op het e-mailadres van Cupido. Van de 1300 leerlingen hebben 30 een bericht ingestuurd. Kimia: “Sommigen lijken echt verliefd”. Dia 8: “Rozen zijn rood, Rick heeft krullen. Als ik jou zie, gaat mijn hart brullen.” Bram: “Anderen sturen een bericht naar een vriend of een broertje.” Natuurkundedocent Benno Berendsen, van de activiteitencommissie, is duidelijk trots. “Ze regelen alles, dat is mooi om te zien”, zegt hij. De docenten doen bij elkaar een lolly met een boodschap in het postvak. Hij kijkt de keuken in. Waar de 13-jarige Wessel ondertussen in zijn glittertrui driftig hartjes uit een groot rood papier staat te knippen. In Enschede vieren ze vandaag de liefde, alle liefde.