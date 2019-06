Deze keer haalt Maarten genietend de finish

“Voor alle levensgenieters”, staat er op haar bord. Karin Lensen uit Eindhoven steekt het in de lucht op het terrein bij restaurant De Grote Wielen in Leeuwarden. Langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden (38) is een paar minuten geleden na 195 kilometer zwemmen door de Friese wateren gearriveerd. Buiten haar zicht, want alleen genodigden, vrijwilligers en notabelen mochten daar bij zijn. “Mijn broer is even lang als Maarten”, vertelt ze, “hij is anderhalve maand geleden overleden aan acute leukemie.” Ze wordt even emotioneel. “Maar ik ben heel dankbaar dat Maarten dit gedaan heeft. Hoe meer geld er voor kankeronderzoek komt, hoe meer mensen er langer van hun leven kunnen genieten.”

Kort daarvoor is de Olympisch kampioen, begeleid door een kleine armada van boten en bootjes, aangekomen. Onder de klanken van ‘Major Tom” van David Bowie slaat hij zijn lange armen door het water. “Ik zie hem, ik zie hem”, glundert een jongen aan de kant als hij in de verte tuurt. Op het Friese statenjacht Friso staan alle Friese burgemeesters met de Friese commissaris van de koning Arno Brok te klappen als Van der Weijden langs hen zwemt. Gejoel, gefluit, geklap.

Olympisch kampioen Tachtig ‘meezwemmers’ met gele badmutsen liggen in het water als eerbetoon aan Van der Weijden. Zij zwommen bij elke stad twee kilometer met de Olympisch kampioen mee. Goos Blaauw is een van hen. ,,Geweldig wat Maarten heeft gedaan. In mijn familie komt gelukkig geen kanker voor. Door meer onderzoek kunnen meer families dat hopelijk gaan zeggen.” Friesland was de afgelopen vier dagen compleet in de ban van de monstertocht van Van der Weijden. Vorig jaar strandde zijn poging om geld bijeen te zwemmen voor onderzoek naar kanker bij Burdaard. Nu slaagde hij wel. Vanaf tjokvolle bruggen, langs de kant of in het water moedigden honderden Friezen hem de afgelopen dagen aan. Een Elfstedengevoel nam langzaam bezit van de provincie. Maarten van der Weijden op weg naar zijn elfde stempel. © ANP De massale steun van de Friezen aan Van der Weijden is een uiting van de mienskip (gemeenschapszin), stelt Brok. ‘Er zijn allerlei soorten Elfstedentochten en nu is er een die zwemmend wordt afgelegd. Friezen zijn gevoelige, enthousiaste en betrokken mensen. En dat er een goed doel aan deze zwemtocht is gekoppeld geeft hem een enorme intrinsieke waarde. Dit pleit voor de sportman en persoon Maarten van der Weijden.”

‘Maartenmoe’ Toch was er ook kritiek. In de Leeuwarder Courant bekende columniste Jantien de Boer onlangs dat ze “Maartenmoe” was. Het spektakel nog eens herhalen noemde ze “de grote marketingkracht van een Elfstedentocht”. “Het wordt één groot marketing-kanker-carnaval”, voorspelde ze. Ze noemde de sporter ,,een soort sportieve Jezus” die voor een hoger doel moest lijden. De reacties waren niet mals. Op twitter reageerden mensen dat ze maar gauw kanker moest krijgen. “Dan ben je blij met Maarten.” Maar ze kreeg ook bijval. Iemand mailde moeite te hebben met deze ,,massahysterie”. Een lijdensweg was het dit keer niet voor Van der Weijden, zei hij gisteravond na aankomst met een schorre stem. ,,Ik heb juist enorm genoten en dat komt door jullie enorme enthousiasme.” Aan donaties kwam er tot nog toe 3,9 miljoen euro binnen. Vorig jaar was dat 5 miljoen.

