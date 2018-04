Deze kankerpatiënte confronteert artsen met hun medische missers

Op het scherm is een foto te zien van haar achttienjarige kat Georgie. Dan is een versierde kerstboom te zien, vrienden in een Amsterdams café, een ritje op een kameel, een bezoek aan de bloemenmarkt. Het zijn snapshots uit het leven van Adrienne Cullen.

Ze laat ze zien tijdens de eerste ‘Adrienne Cullen lezing’ in UMC Utrecht, het ziekenhuis dat in 2011 de fout in ging. Het resultaat van een weefselonderzoek, waaruit bleek dat Cullen baarmoederhalskanker had, bereikte nooit de arts die het uitstrijkje afnam. Pas twee jaar later kwam een onderzoeksassistent het document per toeval tegen. Was ­Cullen ­direct behandeld, wachtte ze nu waarschijnlijk nog niet op de dood.

"Nooit meer met mijn zus naar de bloemenmarkt, nooit meer met man op vakantie" Adrienne Cullen, kankerpatiënte

Cullen toonde de foto’s van haar kat en kerstboom eerder al aan bestuurders van het ziekenhuis, toen het conflict met hen al hoog was opgelopen. Om aan te tonen dat ze méns was, niet een of ander hoofdpijndossier, vertelt ze de zaal. “Nooit meer met mijn zus naar de bloemenmarkt, nooit meer met man op vakantie, Georgie die straks niet weet waar ik ben. Dat is wat de dood voor mij betekent. Dat wilde ik duidelijk maken.”

'Zwijgcultuur' Om een cultuur te creëren waarin medische fouten bespreekbaar zijn, zal de lezing over medisch falen jaarlijks terugkeren. Dat klinkt mooi, maar het wringt ook. Drie jaar terug, bij de onderhandelingen over schadevergoeding, vroeg het ziekenhuis Cullen nog om een zwijgcontract te ondertekenen. Ze weigerde. Voor Cullen begint, komen de spelregels aan bod: geen foto’s en ­video’s en geen naming en shaming. Professionale camera’s moeten na een kwartier de zaal uit. Het moet een sfeer van ‘veiligheid en intimiteit’ in de hand werken. Ondertussen laat ‘Zembla’ op Twitter weten dat een verslaggever de toegang tot de zaal is ontzegd. Het tv-programma was eerder kritisch over de ‘zwijgcultuur’ bij het ziekenhuis. Ik was het, de arts die de uitslag miste. De fout die ik heb gemaakt doet nog elke dag pijn Huib van der Vaart, gynaecoloog Het eerste woord is niet aan Cullen, maar aan gynaecoloog Huib van der Vaart. “Ik was het, de arts die de uitslag miste. De fout die ik heb gemaakt doet nog elke dag pijn. Dit zullen de twee moeilijkste uren uit mijn carrière worden, maar Adrienne wil graag dat ik ook vertel wat het met mij deed.” De zaal is doodstil. Het was voor hem ook traumatisch, vertelt hij met enige schroom. “Ik kreeg vrijwel geen steun van het UMC Utrecht. Ik heb ook niet om hulp gevraagd, introvert als ik ben.” Dat moet anders, vindt hij. En daar zet hij zich nu voor in. Dan stapt Cullen naar voren. De kleine vrouw vertelt dat bestuurders niets meer van zich lieten horen na het gesprek waarin ze de foto’s liet zien. Dat ze zich tijdens het hele traject niet gehoord voelde. Hoe beledigd ze was door het gebakkelei over schadevergoeding. “Is mijn leven evenveel waard als de auto’s van de bestuurders?” Uiteindelijk kreeg ze 3,5 ton, voor zover bekend de hoogste schadevergoeding die een Nederlands ziekenhuis ooit uitkeerde.